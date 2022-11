Brandweer in VS heeft twee uur en 45.000 liter water nodig om brandende Tesla te blussen

De brandweer van Clearfield County, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft er afgelopen dinsdag twee uur over gedaan om een brandende Tesla te blussen. Gewoonlijk volstaat 1.900 liter water om een voertuigbrand te blussen, maar bij deze brand was er 45.400 liter nodig. De elektrische wagen bleef naar verluidt telkens opnieuw ontbranden.



De bluswerken duurden zo’n twee uur. De Morris Township Volunteer Fire Company liet op Facebook weten dat het snel duidelijk werd dat «dit niet je typische voertuigbrand was» toen ze dinsdag ter plaatse kwamen.



De Tesla zou hevig branden vanwege de gloeiend hete lithium-ion batterij, aldus de brandweer, en bleef telkens opnieuw ontbranden. Gewoonlijk is er 1.900 liter water nodig om een voertuigbrand te blussen, maar bij deze brand was er zo’n 45.400 liter nodig. «Zonder de velgen kon je niet weten dat de stapel verbrande resten ooit een voertuig was geweest», beschreef de brandweer het uitgebrande wrak.



De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

Reacties

21-11-2022 19:26:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.162

OTindex: 28.085

In de zeevaart wordt nou driftig gediscussieerd hoe je zoiets aan boord moet aanpakken.

21-11-2022 19:30:45 Buick

Erelid



WMRindex: 3.660

OTindex: 971



@Emmo , voor de veiligheid alle Tesla's in een container met water vervoeren.

21-11-2022 21:33:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.162

OTindex: 28.085

@Buick : Ik zal het doorgeven aan de IMO. Ofschoon ik vermoed dat de heer E Musk enige bezwaren tegen deze procedure zou kunnen opperen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: