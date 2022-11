Dorpsvriezer genekt door hoge energierekening

Dick den Hertog baalt onwijs dat de dorpsvriezer z'n deuren sluitIedereen heeft tegenwoordig wel een vriezer in huis, zou je zeggen. Nou, voor inwoners van het Utrechtse dorpje Zijderveld is dat niet zo vanzelfsprekend. Zij hebben al zestig jaar een gedeelde dorpsvriezer. Maar door de hoge energieprijzen moet hij definitief sluiten. "Het is niet meer op te brengen."Nummer 222. Dat is het diepvriesvak waar Dick den Hertog zijn snijbonen, boerenkool, patat en brood opgeslagen heeft. "Iedereen heeft zijn eigen kluis en sleutel", vertelt hij aan Editie NL.In de jaren zestig werden dit soort dorpsvriezers met veel enthousiasme gebouwd. Maar inmiddels is dat aantal gestaag afgenomen. Toch is die in Zijderveld, een van de laatste van ons land, nog altijd populair. Tot voor kort had hij nog 80 actieve leden.De vriezer is niet alleen handig om eten in op te slaan, vertelt Den Hertog, die in het bestuur van de dorpsvriezervereniging zit. "Hij heeft een regiofunctie gekregen. De meeste mensen hebben inmiddels wel een vriezer, maar het is een traditie geworden om hierheen te komen. Daarom willen we 'm in stand houden."Maar tot verdriet van Den Hertog en zijn mede-dorpsgenoten moet de dorpsvriezer sluiten. Dat komt door de hoge energieprijzen. "We hebben veel opzeggingen gekregen omdat het te duur is geworden. Het is niet meer op te brengen. Dat doet erg pijn. Als bestuur waren we nogal emotioneel toen we een brief van de energieleverancier kregen met de prijzen."Den Hertog heeft nog geprobeerd om sluiting te voorkomen. "We hebben contact opgenomen met de huurders en gevraagd of ze bereid zijn om volgend jaar meer te betalen." De kluizen werden altijd verhuurd voor ongeveer 70 euro per jaar – afhankelijk van het formaat. Dat bedrag zou nu 250 euro worden en mogelijk nog verder stijgen.Sommigen reageerden positief, maar anderen beëindigden hun lidmaatschap." Het aantal verhuurde kluizen daalde in rap tempo van 80 naar 40. "Dus het is gewoon niet meer haalbaar."