Nieren Indiase vrouw gestolen tijdens operatie, eist nu die van haar dokter

Sunita Devi, een 38-jarige vrouw uit het Indiase Muzaffarpur, claimt dat een louche arts tijdens een operatie afgelopen september haar nieren heeft verwijderd zonder haar toestemming. Als vergelding wil ze nu zijn nieren hebben, aldus India Today.



Devi ging bij een lokale arts onder het mes om haar baarmoeder te laten verwijderen. Maar na haar operatie ging ze snel achteruit. Toen ze aankwam in het ziekenhuis bleek dat haar beide nieren weg waren, zonder dat zij of haar familie daar vanaf wisten.



Ze moest al snel aan de dialyse, anders zou ze overlijden. Devi moet nu dagelijks aan de dialysemachine, die de functies van haar (verwijderde) nieren overneemt, en ze is meteen op de transplantatielijst gezet. Ze heeft aangifte gedaan tegen de persoon die haar nieren heeft verwijderd. Hij bleek na onderzoek een kwakzalver en een oplichter te zijn.



Devi wil nu gerechtigheid: „Ik doe een beroep op de regering om de verdachte arts die mijn beide nieren heeft verwijderd onmiddellijk te arresteren. Zijn nieren moeten aan mij worden gegeven voor transplantatie zodat ik kan overleven”,

