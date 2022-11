Chinese software kaapt studentenkamers voor de neus weg: studentenflats veranderen in Chinatown

In verschillende Nederlandse studentensteden zijn sjacheraars actief die met Chinese software vastgoedsites afstruinen en alle nieuw vrijgekomen studentenkamers reserveren. Voor 400 tot 900 euro worden deze kamers aangeboden op Chinese sociale media.



In de Groningse Zernike Tower is het langzamerhand een soort van Chinatown in het klein geworden. Veel Chinese studenten schakelen een tussenpersoon in om een gemeubileerde flat in de woontoren te regelen. “Het was een keuze die ik liever niet had gemaakt”, zegt letterenstudent Yang (pseudoniem) tegen ukrant.nl. “Ik had het niet gedaan als ik op een andere manier een kamer had kunnen vinden.”



“Ik hoorde van mensen dat vastgoedbedrijf Xior op de eerste dag van elke maand nieuwe kamers vrijgaf, maar niemand wist precies hoe laat”, vertelt Yang. “Dus ik bleef de pagina die dag maar verversen op goed geluk. Het was mijn enige kans.” Maar ze kwam er nooit doorheen. Een keer haalde ze de betaalpagina, maar toen crashte de site.



“Op 60 procent van de brievenbussen in de hal staan Chinese namen”, zegt Yang. Het gebouw heeft ook een WeChat-groep voor Chinese studenten die zo'n 300 leden telt. De Xior vastgoedsite werkt, net als veel sites voor studentenhuisvesting in andere steden, volgens het 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-principe. Er zijn inmiddels meerdere tussenpersonen actief op de markt, die hetzelfde softwarematige trucje uithalen en zo de markt verzieken.



Xior zegt abnormale boekingen door Chinese sjacheraars te annuleren als ze worden opgemerkt. Het is een kat-en-muis-spel tussen de softwareontwikkelaar en de vastgoedsite. Op dit moment profiteren de sjacheraars echter volop van de geautomatiseerde vrije marktwerking in combinatie met het schrijnende gebrek aan woningen.

