Twitter is een plek van haat

Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) stopt met Twitter. Dat laat ze weten via het sociale medium. Twitter is volgens haar 'een plek van haat'. "Die haat richt zich op alles en iedereen, en bij mij in het bijzonder op mijn transgender-zijn."



In een uitgebreide brief schrijft ze dat ze twee jaar geleden op Twitter ging. Ze hoopte haar rol als volksvertegenwoordiger beter te kunnen vervullen door zo met mensen in contact te komen en blijven. Dat is haar flink tegengevallen.



Het Kamerlid concludeert dat Twitter geen plek is waar mensen nieuwsgierig naar elkaar zijn, of waar mensen de tijd nemen voor een goed gesprek. "Het is een plek waar mensen elkaar de maat nemen, negatief afschilderen en beledigen. Of erger. Een plek waar trollenlegers en haatbots actief zijn om de polarisatie aan te wakkeren."



Volgens de D66'er blijft die polarisatie niet op Twitter, maar sijpelen de discussies 'vrijwel altijd door naar talkshowtafels, krantenpagina's en Kamerdebatten'. "En zo bepaalt Twitter ons maatschappelijk debat met een verdienmodel gebaseerd op tegenstellingen."



"Het is genoeg geweest", schrijft ze verder. "Ik wil niet langer dat mijn tweets of likes brandstof geven aan deze dynamiek. Ik richt me liever op mijn taak als Kamerlid: het controleren en aanjagen van onze regering. En er zijn genoeg andere manieren om met mensen in de samenleving in gesprek te zijn. Daar heb ik Twitter niet bij nodig."



Deze 'geprogrammeerde polarisatie, de negatieve toon en het feit dat Twitter zo'n bepalende bron is voor de journalistiek', maakt het een 'giftige mix die onze samenleving gijzelt'.



Van Ginneken maakt in het parlement deel uit van de commissie Digitale Zaken. Ze beÃĢindigt haar brief door te stellen dat regulering van platforms van sociale media 'keihard nodig' is. "Daar zet ik me als Kamerlid flink voor in. Maar als Twittergebruikers hebben we zelf ook een rol."

Reacties

18-11-2022 21:49:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.092

OTindex: 28.082





Quote:

Ze hoopte haar rol als volksvertegenwoordiger beter te kunnen vervullen door zo met mensen in contact te komen Iets zegt me dat mijnheer/mevrouw/iets het buskruit niet heeft uitgevonden.



Als je wilt weten wat er in de samenleving heerst kun je beter naar verjaardagsfeestjes gaan. Niemand is gedwongen om van een medium als Twitter gebruik te maken. Bevalt het niet? Stop er dan mee. Soit.Iets zegt me dat mijnheer/mevrouw/iets het buskruit niet heeft uitgevonden.Als je wilt weten wat er in de samenleving heerst kun je beter naar verjaardagsfeestjes gaan.

18-11-2022 23:03:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.639

OTindex: 89.497

Ik ben niet van de Twitter. Het mag al een wonder heten dat ik tegenwoordig van het feestboek ben.

19-11-2022 00:09:04 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.180

OTindex: 2.067





Laatste edit 19-11-2022 00:09 @Mamsie : Ik heb ook geen Twitter. Ik ben een aantal jaren geleden lid geworden van FeesBoek omdat mijn zoon daar zijn foto's als fotograaf postte..Nu staat die hobby van hem op een laag pitje en eigenlijk doe ik vrij weinig meer op FB. Ik reageer soms, maar lang zoveel niet meer als eerst. Ook op FB word je soms geconfronteerd met discussies waar ik liever géén deel van uit maak...Verder heb ik ook geen TikTok, geen Instagram of wat dies meer zij. Wat ik wel vaak gebruik is Whatsapp, maar dat is alleen voor groepjes mensen uit mijn directe omgeving.

19-11-2022 00:09:20 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.998

OTindex: 4.593

Ik heb Twitter altijd gezien als een uistekend medium voor exhibitionisten

19-11-2022 00:13:32 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.180

OTindex: 2.067

@Grouse : Dat geldt voor FB ook...Als ik soms zie wat mensen dáár allemaal op zetten...

19-11-2022 00:21:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.092

OTindex: 28.082

@HoLaHu : Eerlijk gezegd ben ik blij daar geen weet van te hebben.

19-11-2022 00:33:50 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.180

OTindex: 2.067



Verder heb ik via FB ook een aantal mensen teruggevonden. Neven en nichten voornamelijk. Mensen waar ik het goed mee kan vinden, maar omdat we over heel Nederland verspreid zijn toch het contact een beetje verloren is gegaan. We zien elkaar nauwelijks meer, nu de generatie boven ons er niet meer is. Dan is een medium zoals FB wel mooi. @Emmo : FB kan heel leuk zijn. Maar dan moet je je kringetje daar ook beperkt houden. Alleen mensen die je kent. Mijn contact met Bert bijvoorbeeld ging alleen via WMR óf via messenger van Facebook. Dat zijn dierbare herinneringen...Verder heb ik via FB ook een aantal mensen teruggevonden. Neven en nichten voornamelijk. Mensen waar ik het goed mee kan vinden, maar omdat we over heel Nederland verspreid zijn toch het contact een beetje verloren is gegaan. We zien elkaar nauwelijks meer, nu de generatie boven ons er niet meer is. Dan is een medium zoals FB wel mooi.

19-11-2022 00:44:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.092

OTindex: 28.082

@HoLaHu : Net als in het echte leven is het maar net wat je er zelf van maakt.

19-11-2022 01:24:59 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.180

OTindex: 2.067

@Emmo : Inderdaad....Het leven is een feestje, maar je moet wél zelf de slingers ophangen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: