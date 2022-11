Koning Salman roept op om te bidden voor regen

RIYADH - Koning Salman van Saoedi Arabiƫ riep vorige week donderdag op om te bidden voor regen in alle regio's van het Koninkrijk, meldde het Saoedische persbureau.De uitvoering van istisqa-gebeden is in overeenstemming met de droogtepraktijken van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).In een verklaring van het koninklijk hof op maandag riep de koning iedereen op om tot Allah te bidden voor berouw, vergeving en genade.Het istisqa-gebed bestaat uit twee raka'aat en begint met zeven takbirs in de eerste raka'ah en zes takbirs in de tweede.De imam reciteert meestal respectievelijk Surah Al-Aala en Surah Al-Ghashiyah in elke rakah. Na het gebed houdt de imam een preek en doet een dua.