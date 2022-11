Man (22) verstopt pistool in broek maar schiet per ongeluk in zijn penis

Een zeer pijnlijke verdwaalde kogel in de broek van een man in de Spaanse gemeente Novelda, provincie Alicante. De 22-jarige verstopte zijn pistool, waar hij geen vergunning voor had, in zijn broek maar schoot zichzelf hierdoor per ongeluk in zijn penis.



Dit meldt de lokale politie donderdag aan de Spaanse krant Heraldo. Het incident vond plaats op 23 oktober. De man zou het wapen in zijn broek hebben gestopt toen hij tijdens het rijden politiepatrouilles opmerkte. Aangezien hij geen wapenvergunning had, leek dit hem een goede verstopplek. Echter haalde hij per ongeluk de trekker over en schoot hij in zijn geslachtsdeel.



Pas een uur na het schot ging de man naar het ziekenhuis, hevig bloedend en met veel pijn. De politie had ondertussen een melding ontvangen van het schot en was op zoek naar de verdachte.



Chirurgen hadden ruim vier uur nodig om de penis te herstellen. De man werd na zijn ontslag uit het ziekenhuis direct aangehouden.



In wat voor toestand zijn geslachtsdeel nu verkeert, is onbekend.

Reacties

16-11-2022 10:33:13 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.992

OTindex: 4.586

Quote:

In wat voor toestand zijn geslachtsdeel nu verkeert, is onbekend.

Ik denk dat hij er voorlopig niet mee kan schieten Ik denk dat hij er voorlopig niet mee kan schieten

16-11-2022 10:49:08 Buick

Erelid



WMRindex: 3.643

OTindex: 968



Wel een lullige plek, dat dan weer wel Hij heeft geen schietcursus meer nodig, gelijk de eerste keer raakWel een lullige plek, dat dan weer wel

16-11-2022 13:15:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.631

OTindex: 89.480

Tje, twee schietapparaten in één broek.... dat is ook vragen om ongelukken. Kwestie van kijken welke er het eerst afgaat.

16-11-2022 13:43:43 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.808

OTindex: 7.867

Was is er met het wapen gebeurd?

16-11-2022 13:57:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.657

OTindex: 7.702

"Is that a gun in your pocket, or are you just pleased to see me?"

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: