Ophef over schilderij met “rokende oude mannen” dat verwijderd wordt uit Nederlandse universiteit

Er is ophef in Nederland ontstaan omdat er een schilderij is weggehaald uit het academiegebouw van de universiteit van Leiden. Het werk, gemaakt door

15-11-2022 12:13:05 Emmo

Dat een schilderij dat niet om aan te zien is wordt verwijderd, prima. Maar de reden die hiervoor gegeven wordt, daar ben ik minder over te spreken.



In de geschiedenis is vaker geprobeerd kunstuitingen te verwijderen. Dat is niet een deel van de geschiedenis waar we met genoegen op terugkijken.

15-11-2022 12:52:57 klok

Als we bij elk klein gering en geding de kunst weg gaan halen hebben we dadelijk niks meer over Iedereen heeft altijd wel wat aan te merken wanneer het om kunst gaatAls we bij elk klein gering en geding de kunst weg gaan halen hebben we dadelijk niks meer over

15-11-2022 13:32:22 Grouse

Alternatieve beeldenstorm.

Roken is geschiedenis.

Geschiedenis moet je niet uitwissen.



15-11-2022 14:58:28 Emmo

@Grouse :

Geschiedenis moet je niet uitwissen.

QuoteGeschiedenis moet je niet uitwissen. Toch zou ik graag ventileren als een kamer vol met rook staat.

15-11-2022 17:11:14 Emmo

Hier wordt het begrip "natte vloeitjes" weer eens op een bijzondere wijze duidelijk gemaakt. inmiddels schijnt het schilderij er weer te hangen Hier wordt het begrip "natte vloeitjes" weer eens op een bijzondere wijze duidelijk gemaakt.

