Kinderen ontroostbaar, ouders kwaad: Pakjesboot 12 zinkt in Sinterklaasjournaal als de Titanic

Sinds deze week is er weer volop aandacht voor Sinterklaas en zijn Pieten, ook op de NPO. De komst van Sint en Piet en de begerenswaardige bult pakjes gaat zelden van een leien dakje, maar dit jaar zit het wel erg tegen onderweg; De stoomboot zinkt, kijkbuiskinderen zijn ontroostbaar en ouders verbijsterd.



“En bedankt NPO3, weg avond. Kind helemaal overstuur. Dit wordt een latertje!” twittert een radeloze ouder. De heftige beelden zorgen voor radeloosheid bij de kinderen die zichzelf in slaap huilen. “Wil een horrorfilm gaan kijken. Denk dat ik de stoombootaflevering van het Sinterklaasjournaal ga kijken”, en: “Dacht dat de Titanic te vroeg was uitgezonden”, klinkt het verder op Twitter.



Grote hoeveelheden water dringen op de beelden het schip binnen. Pieten gillen en rennen in paniek rond. Presentator van het Sinterklaasjournaal Dieuwertje Blok gooit nog wat olie op het vuur: “Jongens, dit ziet er niet best uit. Alle Pieten verlaten het zinkende schip. Nu is er dus helemaal niemand meer aan boord van die zielige, stinkende stoomboot.”

Reacties

14-11-2022 09:11:03 allone









Tja. Je moet natuurlijk wel rekening houden met de leeftijd van je publiek

14-11-2022 09:47:05 Emmo









Ik begrijp niet waarom het allemaal zo moeilijk, uitgebreid en ingewikkeld moet. Zoals @allone al stelt: houdt rekening met de leeftijd van de doelgroep.

14-11-2022 10:49:09 supericecube









S Dit was echt regelrechte kindermishandeling. Vroeger hadden wij het nooit zo spannend (toen ik nog klein genoeg was om te geloven)

14-11-2022 12:30:06 HenryHiaat

Ik zie geen overeenkomsten met het zinken van de Titanic.



-Het was geen schip uit een

productieserie van 3.

-Er was geen ijsblok waar de boot

mee gebotst heeft.

-Het was niet de eerste reis

-De boot werd niet onzinkbaar geacht

-Er zijn geen romantische flutfilms over

gemaakt

-Er waren niet alleen rijke mensen aan

boord.



Het enige overeenkomst is dat alle gekleurde bemanningsleden een dienstbare functie bekleedden en alle niet gekleurde opvarenden niet.

14-11-2022 13:29:42 Emmo









@HenryHiaat : Ook die laatste opmerking is twijfelachtig. Bovendien, het aantal rijke mensen aan boord van de Titanic was beduidend minder dan het aantal arme mensen. Zelfs als je uitsluitend de passagiers in ogenschouw neemt.

14-11-2022 16:18:27 omabep













Dit is echt opvoedkundig voor de kinderen. Diewertje Blok mag zich nu op de schouders kloppen, eerst moet Piet anders en nu moet de boot en dus de cadeautjes weg. Nog even en onze kinderen vieren het niet meer.Dit is echt opvoedkundig voor de kinderen.

14-11-2022 16:25:27 Mamsie









@omabep : Ik begrijp niet dat Diewertje zich voor deze ongein leent.

