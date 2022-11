Man die eieren naar koning gooide mag geen eieren meer bezitten

Een 23-jarige man in Engeland is gearresteerd omdat hij eieren naar koning Charles zou hebben gegooid. De man komt er mild vanaf: hij mag in het openbaar geen eieren meer bij zich hebben.



Het incident vond afgelopen woensdag plaats in de plaats York. Een student aan de Universiteit van York gooide de eieren. Tegen The Mirror vertelt hij dat hij dat deed om meer aandacht voor klimaatverandering te genereren.



De Britten lieten zich volgens hem van een ouderwetse kant zien toen hij werd vrijgelaten. "Mensen riepen dat mijn hoofd op een spijl thuishoort en dat ik ter plekke vermoord zou moeten worden." Verder komt hij er goed vanaf: hij mag geen eieren meer bij zich hebben in het openbaar en mag niet dichter dan 500 meter bij de koning komen. Dat levert hem vooral problemen op bij het boodschappen doen.



Patrick laat daarnaast weten niet te geloven in grenzen en natiestaten, maar wel in mensen. "Ik geloof in democratie en solidariteit met alle mensen ter wereld die nu worstelen met hun bestaan door de omstandigheden die de Britse staat heeft gecreƫerd." Engeland moet volgens hem worden opgeheven en verdwijnen. "Het is tijd dat mensen van de wereld samenkomen en een revolutie beginnen die we echt nodig hebben om te overleven als mensheid."

Reacties

13-11-2022 14:28:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.804

OTindex: 83.176

Ik dacht dat juist Charles best wel met klimaat bezig was. Biologische producten en zo..?!

Maar een revolutie lijkt me niet de manier om te overleven. En eieren gooien ook niet. Noch geloven noch eieren zetten veel zoden aan de dijk

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: