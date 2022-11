Sofa valt uit de lucht en verplettert auto

Toen Herbert Xia vorige week boodschappen deed in het Australische Sydney liet hij zijn Toyota Yaris achter in een woonstraat. Een kwartier later keerde hij terug en trof hij zijn huurwagen zwaar beschadigd aan, verpletterd door een grote sofa.Het was niet meteen duidelijk waar de sofa vandaan kwam. De politie stelde een onderzoek in en vermoedt dat het meubilair tijdens een feestje van een nabijgelegen balkon is geslingerd. Herbert, die de huurauto had achtergelaten in de wijk Ultimo in Sydney, vertelde aan 9News: «Het is gewoon bizar: als ik op het moment van impact in of naast mijn auto had gestaan, was ik in het ziekenhuis beland. Ik heb geen woorden voor dit incident. Ik ben duidelijk aan iets ergs ontsnapt.»Volgens Gary Coffey, hoofdinspecteur van de politie, werd de bank van een aanzienlijke hoogte gegooid: «Het incident vond plaats op een tijdstip dat mensen thuiskwamen van hun werk.»Naar verluidt werd de val van de sofa deels gebroken door enkele nabijgelegen bomen. Hopelijk heeft de verzekeringspolis van de auto een clausule voor ‘vallend meubilair’. Op foto’s is te zien hoe de auto volledig vernield is en de sofa in kwestie er nog bovenop ligt, met bladeren verspreid over de motorkap.