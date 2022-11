Mirjam krijgt 113.000 euro omdat ze veel minder verdiende dan mannelijke collega

Wat doe je als je erachter komt dat je mannelijke collega die jonger is én minder ervaring heeft 1000 euro per maand meer krijgt dan jij voor hetzelfde werk? Eerder wilde Mirjam Admiraal anoniem blijven, maar gister vertelde ze in talkshow Jinek toch haar verhaal.



Mirjam Admiraal begon in 2019 bij webwinkel Wehkamp als bedrijfsjurist, een paar maanden later werd haar jongere collega aangenomen. Een man met minder juridische ervaring dan zij.



Het was tijdens een open gesprek met wat collega's over salarissen dat ze er toevallig achter kwam dat hij meer salaris kreeg. Hoeveel meer werd toen niet duidelijk, dat wilde hij niet zeggen.



Enige tijd later vroeg ze haar leidinggevende of het echt waar was van dat verschil en geen grapje. Want met dat laatste hield ze ergens ook nog rekening. Haar chef bevestigde dat het waar was, en Mirjam vroeg naar het bedrag. "Ze zei: nou, het is ook wel echt zo veel dat ik het ook erg oneerlijk vind."



Er ging nog enige tijd overheen voordat Mirjam te weten kwam dat het verschil 1000 euro per maand was. "Dat was wel even een shock. Ik had het idee dat het 200 of 300 zou zijn", vertelt ze.



Mirjam vroeg meerdere keren aan haar leidinggevende om wat aan het verschil te doen, maar actie bleef uit. Tot eind 2020, toen beloofde Wehkamp haar salaris gelijk te trekken. Alleen volgde een paar dagen later een telefoontje met een totaal andere boodschap: haar contract zou mogelijk niet verlengd worden omdat ze niet goed functioneerde en haar houding niet goed was.



De gespannen situatie werd een conflict en Mirjam kwam in een burn-out terecht waar ze lang last van hield, ook nadat haar contract afgelopen was. Ze besloot het niet te laten rusten en spande een rechtszaak aan tegen haar oud-werkgever.



Die verloor ze, maar ze ging in hoger beroep. Die tweede uitspraak zou binnenkort zijn, maar onlangs besloot Wehkamp haar 113.000 euro te betalen, als een schikking. Dat bedrag staat voor het verschil aan salaris plus een ontslagvergoeding.



"Voor mij is dat hetzelfde als toegeven", zegt Mirjam erover in Jinek. "Wat ze me nu betalen is hoger dan ik gevraagd had in de rechtszaak."



Jinek heeft Wehkamp om een reactie gevraagd. Het bedrijf zei dat geen sprake is van schuld of aansprakelijkheid, maar dat het doel van het bedrijf was om er samen uit te komen en dat de zaak hiermee nu is afgelopen.

Reacties

11-11-2022 19:22:56 Buick

Erelid



WMRindex: 3.636

OTindex: 968

Of deze zaak is nog niet afgelopen.

Alle vrouwen die bij Wehkamp werken zouden massaal naar de rechter moeten stappen omdat ze flink genaaid worden door hun werkgever.

En anders snel ander werk gaan zoeken, want heel veel bedrijven zoeken personeel.

De vrouwen kunnen in deze tijd alleen maar winnen.

11-11-2022 20:30:06 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.874

OTindex: 3.181

Heel vroeger zei men gewoon wat je verdiende en niemand die het vreemd vond als het erg veel minder was. Maar het had wel het gevolg dat er om meer loon werd gevraagd.



Ik was een poos uit de roulatie omdat ik huismanager werd, maar toen ik weer wilde gaan werken kreeg ik bij de training te horen dat dit niet meer werd gedaan en dat je het ook nooit mocht vragen aan een collega, dit om scheve verhoudingen tegen te gaan.

Maar dan krijg je dus dit soort ongelijkheid als niemand zegt wat hij of zij verdient in hetzelfde beroep met dezelfde uren en taken.

