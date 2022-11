Accent bepaalt hoe anderen over je denken: "Bij Limburger krijg je associatie "niet al te intelligent""

Lullig maar waar: met een zwaar dialect maak je een slechtere indruk op de ander. Althans dat beweert taalwetenschapper Stef Grondelaers bij HLN. Bovendien is dat tegenwoordig aan het veranderen.



“Als ik jouw accent hoor, trek ik meteen een la vol stereotypes open. Jij hebt gehoord dat ik uit Limburg kom, dus jij doet precies hetzelfde. En iedereen doet het, op welke plek ook ter wereld. Een accent is net zoals je haarstijl, kledingstijl of je verzorging in het algemeen. Het is een soort van index voor wat voor een persoon jij bent”, zegt de professor van het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen tegen de Belgische verslaggever.



Accenten hebben volgens de expert 'een gigantische invloed op hoe anderen je beoordelen'. Zonder blikken of blozen vertelt hij over enkele Belgische dialecten: “Limburgs of West-Vlaams zijn de nadeligste accenten. Als je mensen een stukje van beide accenten laat horen en hen vraagt om de eerste drie adjectieven die hen te binnenschieten op te noemen, dan zijn die negatief. Bij West-Vlaams vallen de woorden ‘boers’, ‘onvrouwelijk’ en ‘niet gesofisticeerd’. Bij Limburgers krijg je associaties zoals ‘traag’, ‘gek op lekker eten’ en ‘niet al te intelligent’.”



Dit soort stereotyperingen leiden tot een lager zelfbeeld, legt de hoogleraar uit. “Vlamingen hebben in het algemeen een lager zelfbeeld vergeleken met Nederlanders. En binnen Vlaanderen hebben Limburgers en West-Vlamingen een nog lager zelfbeeld. Dat heeft allemaal te maken met die accentdiscriminatie.”



Toch is een accent veel minder erg dan bijvoorbeeld dertig jaar geleden. “Toen was het belangrijk om zonder een accent te praten. Dat is aan het veranderen. Het is bij veel televisieprogramma’s in Vlaanderen geen probleem meer dat je een regionaal accent hebt.” Ook in Nederland merk je dat er op televisie en ook in de muziek een revival is van de lokale dialecten.

Reacties

11-11-2022 08:53:32 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.333

OTindex: 190

S Als geboren en getogen Limburger, kan ik dit alleen maar beamen.



Bij veel mensen die ik hoor praten in dialect, heb ik direct het idee dat ze met een busje naar de dagbesteding worden gebracht.



Wat een vreselijk sloom geluid is dat vaak.

11-11-2022 09:10:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.788

OTindex: 83.163

Mijn vader wist dit ook al. Hij heeft er altijd voor gezorgd dat we niet ‚plat‘ gingen praten

11-11-2022 10:04:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.617

OTindex: 89.445



En toch horen mensen soms aan mij waar ik vandaan kom. Zelfs nu nog. @allone : Dat was bij ons thuis ook zo. Daar werd geen Rotterdams gesproken.En toch horen mensen soms aan mij waar ik vandaan kom. Zelfs nu nog.

11-11-2022 11:00:06 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.286

OTindex: 21.614

Niks mis met Algemeen Beschaafd Brabants. Na 15 jaar Groningen en 20 jaar Zuid-Holland is dat er gelukkig nog steeds niet uit.

11-11-2022 11:19:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.000

OTindex: 28.075

Ik gebruik plat, bij mij is dat meer een mengelmoesje dan een echt dialect, nog wel eens om te laten horen dat ik uit de streek kom. Mensen zijn hier op het platteland vaak wat toeschietelijker als ze horen dat je uit de streek komt.

11-11-2022 13:55:18 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.772

OTindex: 18.508

S Als kleine jongen stond ik op de judomat tegenover wijlen Anton Geesink. Hij zei tegen mij: Probeer mij maar eens op de grond te krijgen. Ik keek als klein jongetje omhoog naar die enorme reus en ik zei toen in plat Uteregs: Aantoon jochie, nou gao je teuge de vlaakte.

Geesink kreeg toen een lachbui, hij kan haast niet meer op zijn benen blijven staan. Toch gelukt, nou ja, bijna dan.

11-11-2022 14:59:56 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.716

OTindex: 38.979

dit zegt meer over de mensen die zo over mensen vooroordelen dan over de mensen met een accent

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: