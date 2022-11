Uitvinder Oculus Rift maakt VR-bril, die gebruiker doodschiet als hij in het spel doodgaat

Het klinkt als een martelwerktuig uit een horrorfilm, maar Palmer Luckey – de grondlegger van virtual reality – heeft écht een levensgevaarlijke VR-bril gemaakt als ode aan een nieuw Japans animeverhaal. Wie durft? Of beter gezegd: wie is zo gek om dit te proberen?



Drie buisjes aan de bovenkant van de headset laten je frontale hersenkwab exploderen wanneer je doodgaat in het spel dat je speelt. Voor de rest lijkt de VR-bril erg op een gewone Meta Quest Pro. “Het idee dat je echte leven zo veel mogelijk verweven raakt met je virtuele karakter, fascineert me. Wat als je beslissingen in de virtuele wereld ook effect hebben op wie je echt bent?”



“Superrealistische beeldkwaliteit maakt spellen echter, maar alleen het gevaar dat er echt iets met je gebeurt – en niet alleen in de virtuele wereld – maakt een spel echt realistisch voor jou en anderen die aan het spelen zijn”, zegt Luckey, die in 2014 zijn Oculus-bedrijf voor 2 miljard dollar aan Facebook verkocht, in een blogpost.



Luckey is druk aan het experimenteren om virtual reality te verbeteren en gebruikers verder onder te dompelen in een overweldigende zintuiglijke ervaring. “Het goede nieuws is dat we al aardig op weg zijn om een echte NerveGear te fabriceren. Het slechte nieuws is dat ik tot op heden alleen nog maar heb uitgedokterd hoe we iemand moeten vermoorden met deze technologie.”



“Op dit moment is het slechts een poging tot kunst, een provocerende herinnering aan het feit dat er nog heel veel onontgonnen gebied is in het ontwikkelen van games. Dit is, zover ik weet, het eerste non-fictie voorbeeld van een VR-apparaat dat de gebruiker echt kan vermoorden. En het zal niet de laatste zijn”, besluit Luckey.

Reacties

10-11-2022 16:30:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.989

OTindex: 28.074

Quote:

Al vermoed ik dat er niet veel van verkocht zullen gaan worden.

10-11-2022 16:36:36 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.352

OTindex: 6.696

Weinig gebruikt modelletje op de tweedehandsmarkt scoren?

10-11-2022 18:36:53 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.871

OTindex: 3.181

@Emmo : Waarom? Het maakt toch niet uit waaraan je sterft met zo'n bril, je zult er weinig aan overhouden.

10-11-2022 19:41:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.989

OTindex: 28.074

@omabep : "Drie buisjes aan de voorkant" doet me vermoeden dat er penetratie van de schedel plaatsvindt. Dat geeft een aardige smeerboel. Als tweedehands gebruiker wil je dat niet aan de binnenkant van je mooie brilletje hebben.

