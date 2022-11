Zweeds appartement verkocht met dode bewoner er nog in

De koop van een verlaten appartement in Zweden leverde een macabere verrassing op voor de nieuwe eigenaar: de oude eigenaar. De bejaarde bewoner bleek niet alleen al jaren dood in zijn woning te liggen, hij was ook gemist bij de taxatie en bezichtigingen van de flat.



De woning in Gotenburg ging in mei in de verkoop omdat de bewoner zijn rekeningen niet had betaald. De gerechtsdeurwaarder bood het appartement aan in de staat waarin het werd aangetroffen, volgens Zweedse media vol rommel en stinkend naar afval.



Door de bende werd het lichaam van de oude eigenaar pas weken na de koop in juni ontdekt. De bewoner, een man van in de tachtig, zou volgens de politie al zeker twee jaar dood zijn geweest. Zijn naar verluidt gemummificeerde resten lagen deels verborgen onder een bed.



De dochter van de man zegt dat ze al jaren was vervreemd van haar vader. Toch is ze verbijsterd dat het appartement niet goed is doorzocht en de deurwaarder geen contact heeft gezocht met familie om uit te zoeken waar de oude bewoner was gebleven. Ook wil ze graag zijn persoonlijke eigendommen terug.



Een woordvoerder van de overheidscurator die het appartement verkocht zegt dat er uit privacyoverwegingen niet uitgebreid door de spullen van oude bewoners wordt gegaan en het lichaam daardoor gemist is. Familieleden benaderen is volgens haar geen onderdeel van het protocol.



Ze vult verder aan dat het vaker voorkomt dat bij executieverkopen de oude eigenaar dood is aangetroffen.

Reacties

09-11-2022 18:26:05 submarine









Quote:

Zijn naar verluidt gemummificeerde resten lagen deels verborgen onder een bed.

Ik neem aan dat die daar niet pas na zijn dood zijn terechtgekomen?



Ze zeggen weleens dat het ergens een dooie boel is, maar hier was dat wel heel letterlijk. Ik neem aan dat die daar niet pas na zijn dood zijn terechtgekomen?Ze zeggen weleens dat het ergens een dooie boel is, maar hier was dat wel heel letterlijk.

09-11-2022 18:41:13 Mamsie









@submarine : Dat was het inderdaad totdat er het beruchte lijk uit de kast viel!

09-11-2022 20:15:29 vaughn









Quote:

hij was ook gemist bij de taxatie en bezichtigingen van de flat.



Ik weet dat corona de reukzin kan verknallen, maar was de makelaar verkouden o.i.d.? Zoiets moet je toch ruiken lijkt mij. Ik weet dat corona de reukzin kan verknallen, maar was de makelaar verkouden o.i.d.? Zoiets moet je toch ruiken lijkt mij.

09-11-2022 20:15:40 allone









Dus de flat wordt aangeboden met rommel en stinkend afval en om privacyredenen wordt daar niet naar gekeken? Dwz iemand gaat er met een bulldozer doorheen?

09-11-2022 20:17:17 allone











Je moet wel heel wanhopig zijn om zoiets ongezien te huren



Laatste edit 09-11-2022 20:17 @vaughn : een mummie ruikt niet of nauwelijks. Bovendien, als die flat vol stinkend afval lag ….Je moet wel heel wanhopig zijn om zoiets ongezien te huren

09-11-2022 20:20:25 Buick











Het huis zat wel potdicht dus er zal wel een zware lucht daar hebben gehangen. @vaughn , zal je na 2 jaar dood te liggen nog stinken dan?Het huis zat wel potdicht dus er zal wel een zware lucht daar hebben gehangen.

09-11-2022 20:54:45 De Paus









S Die man had al heel lang helemaal niets meer betaald, hij was al vrij oud en niemand wist of hij al dan niet verhuisd was. Ik bedoel: onder die omstandigheden moet een weldenkend mens toch op het idee komen dat hij wel eens dood in het huis te vinden zou zijn? En als het dan hier en daar wat onfris ruikt, zou je wel eens even kunnen gaan zoeken. Zoekt en gij zult vinden.

09-11-2022 22:19:55 omabep









De woning ging in de verkoop omdat er rekeningen niet waren voldaan!



Hoe hoog waren de rekeningen dat de erfgenamen er niet naar vragen om de rest te krijgen van de opbrengst?

09-11-2022 22:31:52 BatFish









@omabep : Nu komt de dochter daar dus wel om vragen. In elk geval om de persoonlijke spullen. Moet een vreemd huishouden zijn geweest als je zo bent afgesloten van je familie.

10-11-2022 00:56:15 HoLaHu









@vaughn : Dát en dat hij waarschijnlijk ook behoorlijk blind is...Kom op, je mist toch een lijk dat op de vloer ligt niet? Ik vind het wel merkwaardig dat de man gedeeltelijk onder een bed lag. In een bed zou ik normaal gevonden hebben.

