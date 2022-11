Gevaccineerde moeders krijgen veel minder vaak miskraam of vroeggeboorte

Veel zwangere vrouwen waren sceptisch over de mogelijke bijwerkingen van het coronavaccin en de gevolgen voor het ongeboren kind. Zij stelden de prik uit. En nog steeds denken velen dat je de natuur beter op z'n beloop kan laten. Een nieuw onderzoek laat een duidelijk ander beeld zien.



“Uit een Australische studie die 32.536 geboortes onderzocht blijkt dat gevaccineerde moeders 4 keer minder doodgeboortes en ongeveer 2 keer minder vroeggeboortes meemaken”, schrijft de Belgische epidemioloog Marc van Ranst op Twitter.



In de conclusies van het Australische onderzoek staat dat 'Covid-19-vaccinatie tijdens de zwangerschap gelinkt is aan een verlaging van vroeg- en doodgeboortes, en dat er geen link met foetale groei- of ontwikkelingsproblemen is gevonden.'

09-11-2022 16:13:28 Feraturion

Zit het Broodje aap weer in de maand.

