Wolf rent achter fietser aan op De Hoge Veluwe

Op de Veluwe heeft een wolf een racefietser achternagezeten, meldt Omroep Gelderland. Op sociale media circuleren beelden die de fietser zelf van het incident heeft gemaakt.Daarop is te zien dat de fietser over een fietspad door het bos rijdt, waarna aan de linkerkant een wolf opduikt. Het dier komt tussen de bomen tevoorschijn en draaft een stukje achter de fietser aan. Die probeert de wolf met stemgeluiden af te schudden en gaat bovendien harder fietsen.Volgens Omroep Gelderland zijn de beelden gemaakt op een fietspad naast de Wildbaanweg in het Nationale Park De Hoge Veluwe, in de buurt van Otterlo. Dat fietspad is populair bij bezoekers van het nationaal park. Het is onduidelijk wie de maker is van het filmpje, en wanneer de beelden zijn gemaakt.Coördinator Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt bevestigt aan Omroep Gelderland dat het dier op de beelden inderdaad een wolf is.De wolf vertoont volgens hem mogelijk "speelgedrag" en werd vermoedelijk getriggerd door beweging van de fietser. Het is bekend dat wolven tijdens een echte achtervolging makkelijk 40 kilometer per uur kunnen rennen, stelt hij, maar daarvan is in de video geen sprake.Op De Hoge Veluwe was al eerder sprake van wolven die tam gedrag vertonen en zich dicht bij parkbezoekers laten zien, soms maar op een paar meter afstand.Zo zijn er in het park recent ook beelden gemaakt van een wolf die vlak langs een gezin liep. De provincie Gelderland maakte daarna bekend dat met paintballgeweren geprobeerd zal worden om deze wolf af te schrikken weer schuw te maken.