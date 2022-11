Man door overheidsfout jaren onterecht in cel

Een man heeft 2,5 jaar onterecht vastgezeten door toedoen van de Nederlandse overheid, schrijft de Volkskrant, die de zaak sinds 2019 heeft gevolgd. De ondernemer werd in juni 2019 door de marechaussee op Schiphol aangehouden hoewel hij in geen enkele zaak verdachte was.



De staat hield altijd vol dat hij werd gearresteerd om een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, maar dat blijkt niet te kloppen. De FIOD drong aan op de arrestatie van de man, omdat hij in correspondentie tussen takken van de overheid als verdachte werd aangemerkt.



De man werd aanvankelijk als 'betrokkene' opgevoerd in een witwaszaak, maar uiteindelijk werd hij twee keer verdachte genoemd. Waarom en hoe dat is gebeurd, is onduidelijk. Vervolgens was volgens de krant er alles op gericht om hem vast te zetten.



De Volkskrant heeft een WOB-verzoek ingediend, maar kreeg alleen een paar mails doorgestuurd. Het ministerie zegt tegen de krant de documenten niet meer te hebben, terwijl die documenten eerder wel aan de advocaat zijn overhandigd.



De man zegt door de arrestatie en zijn gevangenschap het vertrouwen in de Nederlandse overheid te hebben verloren. Volgens zijn advocaat heeft hij recht op een forse schadevergoeding. Toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker verleende hem in december 2021 al gratie omdat de zaak al lang duurde.

