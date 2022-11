Bever van 40 kilo gevonden in Ouderkerk aan den IJssel: Zo groot als een hond

Maar liefst 1.30 meter lang en 40 kilo zwaar; een bever van dit formaat is dinsdagmiddag gevonden in Ouderkerk aan den IJssel. Het dier werd langs de weg dood aangetroffen door medewerkers van het Centrum van Dierenhulpverlening. "We zijn nog nooit zo'n grote bever tegengekomen."



Medewerkers van het Centrum van Dierenhulpverlening wisten niet wat ze zagen toen ze afgelopen dinsdag op een melding afgingen. Langs de weg in Ouderkerk aan den IJssel zou een dood dier liggen. "We dachten eerst dat het om een hond ging, zo groot was het dier", vertelt Leon van Es, Hoofd Ambulance van Centrum van Dierenhulpverlening tegen Editie NL. Maar het bleek een grote bever te zijn. "We keken met grote ogen naar het dier."



Medewerkers troffen dit jaar al drie dode bevers aan, maar die hadden een iets ander formaat. "We zijn nog nooit zo'n grote bever tegengekomen." Vermoedelijk is het dier aangereden, aangezien er ook wat bloed was aangetroffen op het asfalt. "De bever moest op een brancard gelegd worden, terwijl die meestal alleen gebruikt wordt voor honden."



Bij terugkomst hebben de vrijwilligers het dier opgemeten en gewogen. "De bever is ongeveer 1.30 meter lang en 40 kilo zwaar", vertelt Van Es. Het dier is groter dan een gemiddelde bever. Ze worden meestal tussen de 70 centimeter en 1 meter lang. Daarnaast wegen ze tussen de 11 en 30 kilo.



Zelfs Naturalis in Leiden heeft vanwege de omvang interesse in het dier. "Na de vondst hebben wij contact opgenomen met het museum. Ze komen de bever ophalen."

Reacties

06-11-2022 12:19:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.756

OTindex: 83.062

Voor HULPverlening was t echter al te laat

06-11-2022 12:23:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.924

OTindex: 28.067

Zou het niet kunnen dat het beest gestorven is aan een hartvervetting?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: