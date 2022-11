Asielboot voor noodcrisisopvang in Meppel steekt te diep

De tweede asielboot die voor de crisisnoodopvang maandag in Meppel arriveerde, kon niet aanmeren aan de beoogde locatie bij de Zomerdijk.

De Crucevita is een cruiseschip van iets meer dan honderd meter lang. Maandag bleek dat het Meppelerdiep bij de brug over de Handelsweg op een aantal locaties te ondiep is voor de boot om aan de kade te liggen. Het schip steekt 1,60 meter diep, net te veel voor deze plek. Eind deze week wordt het deel van het Meppelerdiep ge√ęgaliseerd. Tot die tijd ligt het schip in de wachthaven.



De eerste gasten worden volgende week verwacht. De opvang is de tweede asielboot in Meppel. Sinds november vorig jaar ligt er een boot voor noodopvang aan de Paradijsweg die ruimte biedt aan 98 asielzoekers.

Reacties

04-11-2022 18:29:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.907

OTindex: 28.062

Is mij ook wel eens overkomen in Alexandrië.



Maar dom is het wel.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: