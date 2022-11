Horeca gooit jaarlijks 15 tot 37 miljoen liter bier weg

De Nederlandse horeca gooit jaarlijks tussen de 15 en 37 miljoen liter bier weg, blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Volgens sectoranalist leisure Ward van der Stee wordt tussen de vier en tien procent van al het getapte bier verspild.



Het onderzoek is uitgevoerd om te kijken hoe de horeca geld kan besparen. Dit is volgens Van der Stee belangrijk, omdat de inkoopprijzen voor horecabedrijven flink zijn gestegen. 'De prijs van bier is 11 procent gestegen sinds 1 januari 2021.' Volgens de sectoranalist gaat dit bij een 50 liter vat om 14 vaasjes, dat uitkomt op 45 euro gemiste omzet.



Een belangrijk punt om dit tapverlies tegen te gaan is het goed opleiden van personeel, denkt Van der Stee. Daarnaast is het ook goed om de tapinstallatie na te kijken. De leidingen van de installatie kunnen voor een klein horecabedrijf bijvoorbeeld te lang zijn. 'Als je niet veel bier serveert blijft er veel in de leidingen stil staan, waardoor het bier slecht wordt'.



Naast het tegengaan van tapverlies kan een ondernemer bij de koeling deurrubbers, doorvoergaten en afdichting controleren, en zo nodig vervangen, zodat koude lucht in de koelcel blijft. Als laatste benoemt Van der Stee het beter plannen van leveringen. 'Zorg dat je het aantal leveringen beperkt door de inkoop goed te plannen, zodat je niet last minute bestellingen hoeft te doen.'

Eeuwig jammer van dat kostelijke vocht.

