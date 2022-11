Tegel van de toekomst verovert Arnhem

In Arnhem liggen voortaan speciale stoeptegels waarop je elektrische fietsen kan opladen. De tegels zijn bedacht door de startup Tiler. De tegel is nu speciaal voor deelfietsen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze tegels door heel Nederland liggen. Dan zouden alle soorten elektrische fietsen hierop kunnen worden aangesloten.



De nieuwe oplader is ongeveer net zo groot als anderhalve stoeptegel. De deelfietsen hebben een speciale, extra stevige standaard. 'Als je deze standaard op de tegel zet dan laad je deelfiets op,' vertelt CEO Christian van Nispen van Tiler. 'Je zou hem in principe onder iedere fiets kunnen monteren.'



'De tegel werkt op inductie', vervolgt hij. 'Je kan het vergelijken met de lader van een elektrische tandenborstel. De standaard is hetzelfde als de onderkant van je tandenborstel en de tegel is de oplader.' De deelfietsen beschikken over een batterij van 500 watt, het duurt ongeveer twee uur voordat ze opgeladen zijn.



De oplaadtegels waren al op sommige bedrijventerreinen te vinden. Dit is de eerste openbare plek waar je ze kan vinden met het deelfietsconcept erbij. De twee concepten zijn volledig op elkaar ingespeeld. 'Je kan bijvoorbeeld precies zien hoeveel een fiets is opgeladen,' zegt Chingiskhan Kazakhstan, CEO van deelfietsverhuurder Bondi.



Kazakhstan kan deze uitvinding goed gebruiken voor zijn systeem. 'We proberen nu te ontwikkelen dat je een ritje op onze deelfietsen alleen maar kan beƫindigen op zo'n tegel. Daardoor zijn de fietsen voortaan een stuk makkelijker te vinden als je er eentje nodig hebt.'



Het ontwikkelen van de tegel was alleen niet makkelijk. Tiler heeft ook last gehad van het tekort aan chips. 'Dat maakte het ontwerpen een stuk duurder,' legt technicus Vasileios Skrekas van Tiler uit. 'Het was een behoorlijke uitdaging, maar uiteindelijk ligt hij hier nu wel en daar zijn we natuurlijk enorm trots op.'



Wethouder Nermina Kundic vindt het een opgeruimd gezicht dankzij de tegel. 'Er staan geen laadpalen op de stoep en er liggen geen kabels meer,' vertelt ze. Een ander voordeel is dat de drempel om de auto thuis te laten staan hiermee een stuk lager is. 'Ongeveer de helft van alle autoritten is minder dan 7,5 kilometer,' zegt Kundic. 'Daarvoor kan je prima zo'n fiets pakken.'



De tegel ligt naast het treinstation van Arnhem. Het is volgens de wethouder geen toeval dat de eerste oplaadtegel op deze plek ligt. 'We hebben in Arnhem meerdere ov-hubs waar meerdere mobiliteitsvormen bij elkaar komen. De stations zijn daar de belangrijkste van, hier is naast het ov en de deelfietsen ook een plek voor deelauto's, dus genoeg keuze.'

02-11-2022 08:56:48 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.621

OTindex: 7.685

Niet een volkomen onverwachte ontwikkeling, lijkt me.

Mij treft vooral de prachtige naam van de directeur van het fietsverhuurbedrijf.

02-11-2022 09:37:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.736

Wat gebeurt er als de tegel nat / vies wordt? @venzje : naam en vormWat gebeurt er als de tegel nat / vies wordt?

02-11-2022 10:38:36 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.621

OTindex: 7.685

@allone : Dat maakt voor de inductie niks uit. Tenzij de laag vuil decimeters dik wordt natuurlijk.

