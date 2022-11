Een gemiddelde boer verdient 78.000 euro. Een kwart daarvan is subsidie

Je zou denken dat boeren het heel slecht hebben. En er zijn zeker boeren die heel hard werken voor weinig geld. Maar de meeste boeren verdienen prima. Frank Kalshoven zocht het uit voor de Volkskrant. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit presenteren de bedrijfsresultaten van het gemiddelde boerenbedrijf in Nederland, met uiteraard de kanttekening dat er veel uitschieters zijn naar boven én beneden. "In 2020 kwam het 'inkomen uit bedrijf' gemiddeld uit op 78 duizend euro. Hier werd door het boerenhuishouden dat jaar zo'n drieduizend uur voor gewerkt. Per bedrijf bedroegen de 'opbrengsten uit toeslagen en subsidies zo'n 19 duizend euro'. Dus: een kwart van het inkomen van boerenhuishoudens bestaat uit subsidie."



In feite is de subsidie hoger, omdat allerlei geldstromen richting landbouw niet als subsidie worden meegerekend. Voorbeelden: de goedkopere diesel en goedkope leningen. Wat ook niet wordt meegerekend is dat boeren massaal afval mogen lozen, mest vooral, waar andere bedrijven voor moeten betalen.



De 'gemiddelde' boer is ook rijk. Met 19 procent behoren boeren tot de grootste groep miljonairs en staan daarmee op de eerste plek. Vooral melkveehouders blijken rijk, want ze vertegenwoordigen negen procent van het aantal miljonairs. Cijfers uit betrouwbare bron: het boerentijdschrift Melkvee.

Reacties

01-11-2022 16:17:00 Buick

Erelid



WMRindex: 3.603

OTindex: 959

Ik denk dat veel van hun rijkdom zit in hun gebouwen en vooral hun land.

En de gemiddelde boer moet hard en vooral veel werken voor zijn centen.

Ik zou niet met ze willen ruilen.

01-11-2022 17:12:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.860

OTindex: 28.055

Dat die boeren een kwart van hun inkomen aan subsidie krijgen kun je die boeren niet aanrekenen. Die maken gebruik van de mogelijkheden die worden geboden.

Als je daarover wilt klagen moet je zijn bij degenen die de subsidies vaststellen en toekennen.

01-11-2022 18:32:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.860

OTindex: 28.055

Quote:

Hier werd door het boerenhuishouden dat jaar zo'n drieduizend uur voor gewerkt. Dat komt neer op €26 per uur. Er staat niet bij of dit bruto of netto is. Mijn hovenier rekent (bruto, exclusief BTW) krap anderhalf keer zoveel.

3000 uur / 365 dagen = 8,21 uur per dag, zeven dagen in de week zonder vakantie. Welke ambtenaar komt daar aan? Dat komt neer op €26 per uur. Er staat niet bij of dit bruto of netto is. Mijn hovenier rekent (bruto, exclusief BTW) krap anderhalf keer zoveel.3000 uur / 365 dagen = 8,21 uur per dag, zeven dagen in de week zonder vakantie. Welke ambtenaar komt daar aan?

01-11-2022 21:26:45 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.934

OTindex: 64

Ik ben geboren en getogen in een boerendorpje. Heb een boer weleens horen vertellen dat hij al 50 jaar lang geen vakantie had gehad en dat hij dag in dag uit bij zijn vee moest zijn. Ik weet niet of dat 78000 euro netto of bruto is maar ook al is het netto vind ik 6500 euro per maand niet veel geld als je 30/31 dagen ervoor moet werken.

02-11-2022 01:12:18 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.121

OTindex: 2.055

@Emmo : @Heusdenaar : Inderdaad..het is echt geen vetpot. Ik heb vrienden die een boerenbedrijf hebben en die hebben het hard te halen! De vrouw des huizes, mijn vriendin, moet er echt fulltime bij gaan werken om het allemaal rond te breien. Hun oudste zoon wil het bedrijf graag over nemen, maar of dat nog haalbaar is in deze tijd??

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: