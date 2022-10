Gasprijs op de kapitaalmarkt stort in en is zelfs negatief. Net nu alle voorraden aangevuld zijn

Nadat Poetin de gaskraan dichtdraaide was er paniek in de EU. Lidstaten konden het niet eens worden en gingen elkaar overbieden om hun gasreserves aan te vullen. De prijs schoot tot 400 procent omhoog, maar is nu compleet ingestort. Kunnen we daar blij om zijn?



De vraag naar gas is zo goed als verdwenen, nu alle landen hun gasreserves voor de hoofdprijs hebben aangevuld. De doelstellingen zijn gehaald, dat is positief, maar de prijs was hoog. Nu het al weken extreem warm weer is voor de tijd van het jaar in Europa, en consumenten en bedrijven door besparingen veel minder verbruiken, is de angst voor gastekorten later in de winter totaal verdwenen.



En door de vrees voor een recessie, klimaatopwarming en structureel minder vraag naar gas door bedrijven, is de prijs nu dus negatief. De consument merkt weinig van deze bodemprijzen van aardgas. Het gas is zoals gezegd al duur ingekocht, en de oude prijs berekenen de leveranciers door aan ons.



Maar fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers is erg in z'n nopjes met de gang van zaken: “Onze gasvoorraden zijn gevuld, Russische chantage is gepareerd en na extreem hoge gasprijzen van deze zomer is de prijs nu weer gekelderd. Soms lukken er gewoon dingen wel. Ook weleens goed om te noteren.”



Nou heel fijn, dat de gasprijzen negatief zijn, nu alle nationale reserves zijn gevuld. Segers hoeft op Twitter dan ook niet op applaus te rekenen.

Reacties

Niet zo verwonderlijk. Juist omdat de voorraden aangevuld zijn stort de prijs in. Mensen hebben als een gek tegen elkaar lopen opbieden om die voorraden aangevuld te krijgen. Nu de voorraden vol zijn is het niet meer nodig.

