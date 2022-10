Singapore kampt met overlast van otters: Ze zitten werkelijk overal

Singapore heeft overlast van een dier waarvan je dat misschien niet direct zou verwachten. De populatie otters - een behoorlijk brutaal dier - is geƫxplodeerd. Sinds 2019 is er sprake van meer dan een verdubbeling en dat merken ze in Singapore.Ze zien er misschien schattig uit, maar Singapore kampt met serieuze overlast van otters, meldt de Britse krant The Guardian. Ze vissen de wateren leeg, vernielen private viskwekerijen, slapen onder bruggen en in zeldzame gevallen worden zelfs bezoekers van parken aangevallen.Bang voor mensen zijn ze niet, zegt een bioloog van de nationale universiteit van Singapore tegen The Guardian. "Ze zitten werkelijk overal."Bij het meldpunt dat overlast registreert kwamen in 2020 208 klachten over otters binnen van burgers. Een jaar later waren dat er al 305 en dit jaar zijn het er naar verwachting nog meer. Tot en met augustus zijn er al 300 meldingen gedaan.Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de otters die de meeste overlast veroorzaken waar mogelijk verhuisd. Zo werd een familie die onder een trottoir een hol had gegraven overgebracht naar een plek verder weg van mensen.Verantwoordelijk minister Tan Kiat How spreekt van een 'vlekkeloos verlopen operatie'. Inwoners worden opgeroepen om de dieren te mijden en vooral niet te voeren."In dit land leven we samen met de natuur en otters maken daar deel vanuit. Dat heeft zo z'n voordelen, maar we snappen ook de zorgen die inwoners hebben over hun eigendommen", aldus de minister op Facebook.