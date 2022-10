Lichaam vermiste vrouw teruggevonden in meterslange python

Op het Indonesische eiland Sumatra is het lichaam van een 54-jarige vermiste vrouw maandag teruggevonden in de maag van een grote python.Jahrah, de vermiste vrouw in kwestie, vertrok naar haar werk op een rubberplantage in de provincie Jambi in het westen van het eiland, maar kwam niet meer terug. Afgelopen zondag ging haar man al naar haar op zoek. Hij trof toen alleen de sandalen, jas, hoofddoek en mes van Jahrah aan. Maandag zocht hij opnieuw, nu met hulp van anderen, zo meldt de lokale politiechef aan CNN Indonesia en andere lokale media. De groep vond een python met een grote zwelling in het midden van het ruim 6,5 meter lange lijf.Op videobeelden, die door lokale media worden getoond, is te zien hoe iemand het hoofd van de python met een stok op de grond duwt en anderen op het lijf van het dier - boven de zwelling - inslaan. Daarna snijden ze de python voorzichtig open en wordt het lichaam van de vrouw zichtbaar. Dorpelingen vermoeden dat de slang de vrouw heeft gebeten en daarna zijn lijf om haar heen gewonden heeft, zo vertellen ze CNN Indonesia. Daarna zou het dier het lichaam van Jahrah naar binnen hebben gewerkt. De politie heeft haar identiteit inmiddels kunnen bevestigen.Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Eens in de zoveel tijd berichten lokale media over mensen die zijn opgeslokt of aangevallen door pythons. In 2017 vonden dorpelingen een zeven meter lange python op het Indonesische eiland Sulawesi. In het dier vonden ze het intacte lichaam van hun overleden vriend Akbar Salubiro terug. Een jaar later werd op het eiland Muna, naast Sulawesi, het lichaam van de 54-jarige Wa Tiba teruggevonden in een 8-meter lange python.