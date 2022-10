Nieuw-Zeeland biedt droomjob aan in prachtige bergketen, maar niemand toont interesse

Het Nieuw-Zeelandse Departement van Conservatie zoekt een toezichthouder van de biodiversiteit aan een ongerept stukje kust in het zuiden van het land. De toezichthouder krijgt een loon van 90.000 Nieuw-Zeelandse dollar (zo’n 50.000 euro per jaar) en mag dagelijks vertoeven in adembenemende natuur die deel uitmaakt van de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het woon-werkverkeer verloopt via een helikopter, over de ruige bergkammen die gebruikt werden voor de verfilming van ‘The Lord of the Rings’. Een droomjob, dus. Alleen stelden zich slechts drie mensen kandidaat.



Het Nieuw-Zeelandse Department of Conservation ziet zich genoodzaakt om ook in het buitenland kandidaat-toezichthouders te zoeken, nu bijna niemand geïnteresseerd lijkt in de avontuurlijke job in Haast, aan een afgelegen stukje kust in het zuiden van het eiland.



Op papier klinkt de job nochtans ongelofelijk. Je werkt in Te Wāhipounamu, een gebied van 26.000 vierkante meter, bestaande uit louter ruwe bergkammen – waaronder de White Mountains die dienst deden als decor voor ‘The Lord of the Rings’ – desolate stranden en oerbossen, die allemaal deel uitmaken van de Werelderfgoedlijst van UNESCO sinds 1990. De job van de toezichthouder bestaat erin om de tokoeka kiwi, een recent ontdekte vogelpopulatie, te beschermen en de pelsrobben, hagedissen, lokale zangvogels en roofdieren te observeren. Op sommige plekken geraak je enkel ter plekke via helikopter of via een jetboat.



Alleen meldde het departement op maandag dat slechts drie mensen zich kandidaat stelden. «De job betekent werken in een van de meest prachtige natuurlijke omgevingen die het land te bieden heeft. Het is simpelweg spectaculair. Maar het is niet voor iedereen», geeft Wayne Costello van het Department of Conservation toe. «Je moet zelfredzaam zijn en buiten willen werken. Als je interesse hebt voor opera en theater, dan is dit niets voor jou.»



Meer liefde voor natuur dan voor theater? Solliciteren kan nog tot 1 november via de website van het Department of Conservation.

Reacties

25-10-2022 19:42:35 allone

Oudgediende



, iets voor jou? Als 3 mensen zich gemeld hebben kunnen ze kiezen. Ze vragen toch om maar 1 persoon?! @BatFish , iets voor jou?

25-10-2022 19:51:40 BatFish

Oudgediende



@allone : Het klinkt enerzijds aantrekkelijk - ik zou het gebied dolgraag eens willen zien. Maar ik vind het af en toe toch ook gezellig om uit eten te gaan. Bovendien ben ik marien bioloog en ben ik minder bekend met zangvogels en hagedissen. Mijn man zou het geweldig vinden. Die heeft eigenlijk gewoon de pest aan mensen. Dus misschien kunnen we ons samen aanmelden.

