Nummer 1 pastamerk van Italië aangeklaagd wegens misleiding: Niet gemaakt in Italië

Het populaire pastamerk Barilla, aangeprezen als ‘het nummer 1 pastamerk van Italië’, wordt voor de rechter gedaagd omdat het consumenten zou misleiden. Dat meldt de Amerikaanse krant USA Today. Barilla doet uitschijnen dat zijn producten gemaakt zijn in het moederland van de pasta, Italië, terwijl die in werkelijkheid in de Amerikaanse staten Iowa en New York van de band rollen.



Een federale rechter heeft het verzoek van Barilla afgewezen om een collectieve rechtszaak te verwerpen waarin het bedrijf ervan wordt beschuldigd aan consumentenmisleiding te doen. Rechter Donna Ryu oordeelde dat de tagline van het bedrijf, ‘Het nummer 1 pastamerk van Italië’, doet uitschijnen dat de pasta in Italië wordt gemaakt. Bovendien staan de groene, rode en witte kleuren van de Italiaanse vlag op de verpakking van Barilla-producten. Het in Illinois gevestigde bedrijf heeft nu een collectieve rechtszaak aan zijn been voor het verkeerd etiketteren van producten en misleidende marketing.



In de oorspronkelijke klacht verklaren Matthew Sinatro en Jessica Prost dat ze, vanwege de manier waarop de producten van het bedrijf worden geadverteerd, meerdere dozen pasta van Barilla hebben gekocht, in de overtuiging dat het in Italië werd gemaakt met Italiaanse ingrediënten.



Volgens de aanklacht gebruikt Barilla niet uitsluitend Italiaanse tarwe in haar producten en maakt het bedrijf misbruik van consumenten die bereid zijn meer te betalen voor authentieke Italiaanse pasta. Het bedrijf wordt beschuldigd van misleidende reclame en marketing om de prijzen van Barilla op te drijven en de winst te verhogen. De aanklagers beweren ook dat Barilla een oneerlijk voordeel heeft ten opzichte van «rechtmatig handelende concurrenten» ten koste van «onwetende consumenten».



De aanklagers vragen de rechtbank niet alleen om Barilla te verbieden het product te associëren met Italië in z’n marketing, maar ook om geldelijke compensatie, omdat ze te veel zouden hebben betaald voor de pasta.



Barilla is ontstaan als brood- en pastawinkel in Italië, maar is nu gevestigd in Illinois. Het bedrijf betoogt dat haar handelsmerk wordt gebruikt om «de Italiaanse wortels van het bedrijf aan te halen» en niet om consumenten te misleiden.

