Wetenschappers van de KU Leuven ontwikkelden het proces om hout om te zetten naar benzine, bionafta genaamd. Dit kan op relatief lage temperaturen maar het proces heeft wel waterstof nodig. Dit is nog een zwakte omdat je veel energie nodig hebt om waterstof te maken. Gelukkig maakt de EU een speerpunt van het opschalen van waterstof in haar energiebeleid. Deze zwakte zal dus misschien snel overwonnen worden. Toch blijft de technologie nog altijd in een experimentele fase en hebben we nog wat werk voor we op grote schaal hout kunnen omzetten in brandstof.

Als je grijze waterstof (geproduceerd uit koolwaterstoffen) gaat gebruiken voor het omzetten van hout in brandstof kun je die fossiele brandstof beter direct in de auto verbranden. of de electra om groene waterstof te produceren rechtstreeks in een elektrische auto stoppen omdat het maken van groene waterstof dmv elektrolyse zeer inefficient is.Dan kun je nog beter net als vroeger in de oorlog je auto met een houtgasgenerator uitrusten