Transgender trekt live op Britse tv kleren uit en bespeelt keyboard met haar penis

Een moment waar het befaamde VPRO-programma Hoepla uit 1967, waarin voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv verscheen, nog een puntje aan kan zuigen: in Friday Night Live je pak uittrekken en naakt het keyboard bespelen met je genitaliƫn. Transgender Jordan Gray deed het, en uiteraard is er ophef.



In het kader van een eenmalige revival van het jaren tachtig-programma Friday Night Live trad de provocerende comedian en transvrouw Gray spiernaakt op voor een verbluft publiek. Of de act zo was doorgesproken met de programmamakers van de Britse tv-zender Channel 4 is onduidelijk.

Reacties

25-10-2022 09:39:47 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.267

OTindex: 21.563

Sja... of Hoepla daar een puntje aan wil zuigen is de vraag...

25-10-2022 10:07:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.694

OTindex: 82.925

@BatFish : ik betwijfel het…



ik betwijfel het…

25-10-2022 11:04:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.729

OTindex: 28.043

Aan de ene kant ben ik wel een beetje nieuwsgierig hoe een vrouw met haar genitaliën een keyboard kan bespelen. Maar toch, bij nader inzien, laat maar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: