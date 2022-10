Diversiteitsenquête hogescholen en universiteiten gestaakt na artikel Geenstijl

Een onderzoek naar diversiteit en inclusie bij Nederlandse hogescholen en universiteiten is stopgezet nadat Geenstijl er aandacht aan gaf. De site publiceerde vorige week het artikel ”Non-Binaire Pollfuck! Hogeschool Rotterdam wil even je inclusiviteit meten” en daarna stroomden er veel reacties binnen. Het onderzoek was eigenlijk bedoeld voor medewerkers en studenten aan de universiteiten en hogescholen.



Onderzoeksbureau Newcom, dat de enquête uitvoerde in opdracht van de Kring van Hoofdredacteuren van Hoger Onderwijsmedia, besloot na vijf dagen in overleg de enquete te sluiten.



Nu willen de organisatoren van het onderzoek nog gaan proberen om de echte van de neppe reacties te scheiden, en reacties die voor het Geenstijl-artikel binnenkwamen zullen in ieder geval wel worden meegewogen. Alles wat in de vijf dagen voor de sluiting binnenkwam, wordt ”gefilterd op antwoorden van binnen de onderwijsinstellingen.”



De Kring van Hoofdredacteuren noemt het bij monde van de voorzitter ”zonde dat een publicatie van Geenstijl een zorgvuldig onderzoek torpedeert.” De voorzitter wil graag alle studenten en medewerkers van de onderwijsinstellingen bedanken voor het invullen van de vragenlijst, en verzekert ze dat hun reacties niet verloren gaan.

Reacties

22-10-2022 09:32:33 Emmo

Stamgast



Als een enquête zodanig is opgezet dat willekeurige personen die niet tot de doelgroep behoren kunnen participeren is het geen onderzoek maar een aanfluiting, om het maar heel vriendelijk te zeggen.



In ieder geval is het bij lange na niet "een zorgvuldig onderzoek". De "Kring van Hoofdredacteuren" mag zich heel stil in een klein hoekje gaan zitten schamen.



Na die filtering is het hele "onderzoek" uiteraard volkomen waardeloos geworden.

22-10-2022 10:51:55 omabep

Oudgediende



Quote:

Alles wat in de vijf dagen voor de sluiting binnenkwam, wordt ”gefilterd op antwoorden van binnen de onderwijsinstellingen.” Lekker onderzoek als ze gaan filteren en wie weet wat ze te veel of te weinig verwijderd hebben.



Heb nog even het stuk gelezen op Geenstijl

Quote:



Totale subsidie voor het 'onderzoek naar de invulling van het diversiteitsbeleid': 123.000 euro Hier wil ik me ook wel even voor inzetten.

22-10-2022 11:46:42 De Paus

Oudgediende



S Het nut van dit soort onderzoeken is niet zo heel erg groot. In dit geval speelde een rol dat ook mensen van buiten de doelgroep de enquete konden invullen. Maar in het verleden, toen een dergelijk onderzoek nog wel tot de doelgroep beperkt kon worden, waren er ook altijd problemen en wel met een groep mensen die het onderzoek niet serieus namen. Onderzoeken naar seksueel gedrag zijn altijd anoniem. Een minderheid van de mensen is homoseksueel. Maar er is vaak een nog grotere minderheid die het onderzoek niet serieus neemt. Veel hetero's vulden dan in dat ze homo waren en ook dat ze meerdere malen per dag seks hadden.

Het resultaat van het onderzoek was dan dat een veel hoger dan verwacht percentage van de onderzochte groep homoseksueel was en ook dat homo's veel meer seks hadden dan hetero's.

