Gestolen camera's Zweedse flitspalen duiken op in Russische drones

In Zweden worden al maandenlang op mysterieuze wijze flitspalen gesloopt, waarna de camera's eruit worden gehaald. Die camera's duiken nu op, op bizarre plekken. De camera's worden volgens Zweedse autoriteiten in Russische drones gemonteerd, die vervolgens worden gebruikt in Oekraïne.



De Zweedse politie is nog bezig met een onderzoek naar de ruim honderd diefstallen van flitspaalcamera's. "Wij kennen de geruchten dat de apparatuur gebruikt wordt in Russische zelfgebouwde drones, maar kunnen niet in detail treden over ons inlichtingenwerk."



Op beelden waarop een Russische drone gedemonteerd wordt is te zien hoe met klittenband een Canon-camera in de drone is gevestigd die erg veel weg heeft van de Zweedse flitspalen.

