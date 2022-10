Motorrijder rijdt met 220 km/h en doet wheelie in bebouwde kom, vlucht te voet voor politie

In Assen is dinsdagavond een motorrijder aangehouden die met 160 kilometer per uur de snelheidslimiet overschreed. De 26-jarige man reed 219 km/h waar je maar 50 mag. Hij werd staande gehouden toen hij over een bedrijventerrein in de Drentse hoofdstad reed. Vervolgens nam hij de benenwagen.



De politie kwam de man op het spoor toen hij een 'wheelie' maakte met zeer hoge snelheid. Toen hij een stopteken kreeg, haalde hij gauw het kenteken van zijn motor en reed hij weg. Hij bereikte een snelheid van boven de 200, terwijl hij over een fietspad reed. Ook negeerde hij een aantal keer een rood verkeerslicht.



Toen hij in de berm schade maakte aan zijn motor, ging hij te voet verder op de vlucht. Uiteindelijk is hij aangehouden. De man was niet in het bezit van een motorrijbewijs, maar zijn autorijbewijs en de motor zijn wel in beslag genomen.

Reacties

21-10-2022 09:31:52 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.260

OTindex: 21.546

Wat een levensgevaarlijke idioot. Dit vraagt om meer dan in beslagname van zijn rijbewijs. Hopelijk volgt dat nog.

