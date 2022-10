HAL-vlaggenschip Rotterdam begint aan gedenkwaardige reis

Het vlaggenschip Rotterdam van de Holland America Line heeft zaterdag 15 oktober de haven van Rotterdam verlaten voor een trans-Atlantische oversteek naar New York. ‘Business as usual’ zou je zeggen, maar deze keer heeft de reis een bijzonder tintje, het was zaterdag namelijk is precies 150 jaar geleden dat het eerste passagiersschip van de rederij naar Amerika vertrok.Met zakdoekjes wordt het cruiseschip uitgezwaaid. Foto HAL Niet alleen de begin- en eindbestemming waren zoals vroeger, de Rotterdam werd tijdens de afvaart ook begeleid door stoomschepen van het Maritiem Museum in Rotterdam. Cruiseliefhebbers waren door de cruisemaatschappij uitgenodigd om het schip vanaf de kade uit te zwaaien op haar trans-Atlantische oversteek. Er waren zelfs zakdoekjes uitgedeeld om de historische sfeer te benadrukken.Het schip komt op 26 oktober aan in New York, na tussenstops in het Franse Le Havre en Plymouth in Engeland. Het vlaggenschip dat nu de overtocht maakt is de zevende Rotterdam. De eerste was in de dienst van 1872 tot 1883. Tijdens een tocht in 1883 liep het aan de grond voor de kust van Schouwen-Duivenland. Het was meteen haar laatste reis. De Rotterdam VII werd 30 mei dit jaar gedoopt door prinses Margriet. Het 300 meter lange schip heeft aan boord accommodatie voor 2668 passagiers.‘Vandaag is een historische dag, aangezien het allereerste schip van Holland America Line 150 jaar geleden aan haar eerste reis naar New York begon’, zei president Gus Antorcha van Holland America Line voor vertrek. ‘Sindsdien hebben we immigranten en vakantiegangers, soldaten en vluchtelingen vervoerd en hebben we de reputatie opgebouwd om op een buitengewone manier onze gasten te verwelkomen en voor ze te zorgen alsof we ze thuis onthalen.’Antorcha was niet de enige hoogwaardigheidsbekleder, ook gedeputeerde Jeannette Baljeu van de provincie Zuid Holland, COO Boudewijn Siemons van Port of Rotterdam en directeur Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam waren aanwezig.De Rotterdam vertrekt 6 april volgend jaar vanuit New York. Dan maakt het opnieuw de trans-Atlantische oversteek en komt het op 18 april 2023 aan in Rotterdam. De Holland Amerika Lijn viert dan haar 150-jarige verjaardag.