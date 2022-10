All you can eat na een maagverkleining? Mensen worden boos als ze geen korting krijgen

Jaarlijks krijgen tien tot vijftienduizend mensen in Nederland een maagverkleining en dat worden er steeds meer. Ook het aantal 'all you can eat restaurants' lijkt toe te nemen. Maar deze plekken, waar je voor een vast bedrag zoveel kunt eten als je wilt, houden niet allemaal rekening met mensen die een maagverkleining hebben ondergaan. Die moeten vaak het volle pond betalen voor hun eten, terwijl ze na hun operatie maar weinig op kunnen. Restaurants gaan er verschillend mee om, blijkt uit een rondgang van Omroep West. Hoe oneerlijk is dat?

Wie wel eens op een recensiewebsite kijkt, komt het geregeld tegen bij de all you can eat restaurants: mensen die klagen dat ze na hun maagverkleining geen korting krijgen. Zo'n operatie is bedoeld voor mensen die zo veel overgewicht hebben, dat hun gezondheid in gevaar komt. Ze kunnen na de operatie alleen nog maar kleine porties eten. Volgens het all you can eat concept kun je juist heel veel eten voor een vaste prijs.

Bij ons in de buurt gaat dit soort restaurants er verschillend mee om, blijkt als we navraag doen. 'Wij geven geen korting', horen we van Shabu Shabu aan de Torenstraat in Den Haag. 'Wij hadden vroeger wel zo'n regeling, maar mensen gingen daar op een gegeven moment misbruik van maken. Dan zeiden ze bijvoorbeeld dat ze hun pasje niet bij zich hadden. Daarom hebben we dat afgeschaft. Inderdaad, de goeden moeten dan onder de kwaden lijden, dat is waar.'



En dat pasje is helemaal niet bedoeld voor uit eten gaan, zegt Marie-Josee Koks van de patiëntenvereniging. 'Je kunt inderdaad een pasje krijgen als je een maagverkleining hebt gehad, dat klopt. Het idee is dat een ziekenhuis dan weet dat je bepaalde medicatie niet mag hebben of wanneer je geopereerd moet worden. Dan moeten ze weten dat je een maagverkleining hebt ondergaan. Maar ik hoor inderdaad wel dat mensen het ook in restaurants gebruiken om aan te tonen dat ze zijn geopereerd.'

Bij Suhsirestaurant Yuniku in Leiden hebben ze de kortingsregeling voor gasten met een maagverkleining drie jaar geleden ook afgeschaft. 'Het is moeilijk te bewijzen of mensen zo'n operatie hebben ondergaan en dat leverde veel discussie op.' Veel vragen krijgen ze er tegenwoordig niet meer over, klinkt het.



Bij restaurant Samen, langs de A13 op de grens van Delft en Den Haag, krijgen mensen juist wel korting. 'Ja hoor, ze krijgen vijf euro korting als ze dat pasje kunnen laten zien', vertelt een medewerker. 'Mensen zijn daar wel blij mee, ja. Het is toch mooi meegenomen.'

Bij restaurant Eten Enzo, gevestigd in de voormalige discotheek Locomotion in Zoetermeer, geven ze ook korting. 'Mensen met een maagverkleining betalen hier het seniorentarief', zegt een medewerkster. 'Dat scheelt drie euro. Want we willen die mensen toch tegemoetkomen. Er is niet enorm veel vraag naar, maar het valt wel op dat het de laatste tijd steeds vaker voorkomt.'



Bij de vestiging van restaurantketen La Cubanita in Gouda is er geen korting, maar daar kijken ze er anders tegenaan 'Bij ons is het concept dat mensen het eten met elkaar delen', vertelt de eigenaresse van de zaak waar je onbeperkt tapas naar binnen kunt schuiven. 'Wij rekenen een vast bedrag, maar wij krijgen inderdaad wel vraag naar korting voor mensen met een maagverkleining.'

Volgens haar is dat niet nodig, omdat het concept dus gebaseerd is op delen. 'Dan ben je met zo'n maagverkleining juist heel gelukkig bij ons, want je pakt gewoon van alles een klein beetje mee. Dan kun je toch veel proeven en verschillende dingen eten. Het is aan de gast om daar dan zelf invulling aan te geven.'



Hoe mensen met een maagverkleining in Alphen aan den Rijn uit eten kunnen, dat blijkt onduidelijk. Bij The Original Chinese Palace krijgen we de manager niet aan de telefoon, want 'die is heel druk en heeft waarschijnlijk geen tijd om terug te bellen.' Bij sushirestaurant Hachi laat een medewerkster kortweg weten niet te willen meewerken aan een artikel.

In het Westland krijgen we ook geen antwoord. Bij de vestiging van restaurant De Watertuin in Naaldwijk krijgen we het verzoek een mailtje te sturen aan het hoofdkantoor. De keten, met in onze buurt vestigingen in onder meer Zoetermeer en Schiedam, schrijft op de website geen korting te geven aan mensen met een maagverkleining. Maar onze mail met vraag om een nadere toelichting waarom ze dat niet doen blijft onbeantwoord.



Ook bij Koninklijke Horeca Nederland reageren ze niet op onze specifieke vragen over de verschillende behandeling van gasten met een maagverkleining. Een woordvoerder laat wel weten dat de brancheorganisatie haar leden tips geeft voor kleinere porties.

'Op dit moment is meer dan de helft van de volwassen Nederlanders te dik en de verwachting is dat dit percentage verder stijgt. Eén van de manieren om dat tegen te gaan, is door kleinere of verschillende porties op de menukaart aan te bieden, zodat gasten minder snel te veel eten', mailt KHN. 'Daarnaast zijn er steeds meer mensen die op hun gezondheid letten, ook als ze uit eten gaan. Mensen willen gezond leven en gezond eten. Je ziet dat steeds meer horecazaken hier qua aanbod op inspelen, zodat er voor ieder wat wils is en iedereen zich welkom voelt.'



Opmerkelijk genoeg vindt patiëntenorganisatie Stichting Bariatrie Groep Nederland het concept 'all you can eat' helemaal niet geschikt voor haar achterban. 'Daar moet je gewoon niet heengaan', zegt voorzitter Marie-Josee Koks. 'Als je maar één been hebt, moet je ook niet de marathon willen lopen. Dat klinkt misschien wat cru, maar dat is wel waar het op neerkomt.'

'Maagverkleining en all you can eat, de naam zegt het al. Dat past gewoon niet bij elkaar.' Ze snapt wel dat mensen graag uit eten gaan. 'Natuurlijk, ik denk ook de hele dag aan eten. En mensen mogen natuurlijk zelf beslissen waar ze gaan dineren. Maar of de all you can eat-Chinees nou zo'n goed idee is na een maagverkleining...'



Ze vertelt ook dat de ene maagverkleining de andere niet is. 'Soms wordt alleen maar je maag verkleind, dan kun je gedurende de dag nog maar kleine porties eten. Bij een ander soort operatie wordt je dunne darm aangesloten op je slokdarm. Dan kun je ook geen vetten, koolhydraten of suikers meer in grote hoeveelheden eten.'

Zelf heeft Koks ook een maagverkleining gekregen. 'Als ik vijf dropjes eet, dan word ik inmiddels misselijk. Dan ga ik aan de diarree. Dus ik weet: na twee dropjes moet ik al stoppen. Daarom is all you can eat vragen om problemen.'



Is het dus onterecht dat haar achterban zich gediscrimineerd voelt als ze geen korting krijgen bij een all you can eat restaurant? 'Dat heeft er meer mee te maken hoe mensen over obesitas denken. Er is echt een verschil tussen overgewicht en obesitas. Mensen die overgewicht hebben, kunnen sporten en gezonder gaan leven. Dan vallen ze af. Met obesitas werkt dat niet zo. Ik tenniste vijf keer in de week, maar woog toch 144 kilo terwijl dat er maar 100 hoorde te zijn. Dus daarom nam ik een maagverkleining.'

Het zit hem vooral in het beeld dat mensen daarvan hebben, zegt Koks. 'Ze denken er te makkelijk over. Zo van: dat afvallen, dat heb je niet zelf gedaan, dat komt door die maagverkleining. Dat zijn allemaal luie, dikke mensen die met een zak chips op de bank liggen en dan nemen ze lekker makkelijk zo'n operatie. Nou, neem van mij aan: het is één van de meest ingrijpende operaties die er zijn. Je moet de rest van je leven er over nadenken bij alles wat je doet met eten.'

17-10-2022 12:24:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.649

OTindex: 28.024

Als ik in aanmerking zou komen voor een maagverkleining of er een gehad zou hebben, dan zou ik verre blijven van dat soort gelegenheden.

Onder sociale omstandigheden, familie-uitje of zo, kan het natuurlijk, maar om dan korting te vragen? Tenslotte kan niemand aan de buitenkant zien of je zo'n operatie ondergaan hebt.

Dit is vragen om fraude.

17-10-2022 12:56:20 Buick

Erelid



WMRindex: 3.555

OTindex: 947

Dan heb je een maagverkleining gehad en ga je juist naar een plek waar je heel veel kan eten.

Het lijkt me dat je daar pas ongelukkig van wordt want je kan niet eens van alles iets proeven.

Het zijn wel echte Nederlanders met altijd maar zeuren over geld.

Ga dan naar zo'n gigaduur sterren restaurant, waar ze je met een stalen gezicht een groot bord met een muizehapje voor schotelen.



17-10-2022 13:04:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.645

OTindex: 82.855



En als je extreem veel eet, moet je dan t dubbele betalen?

Wat een idioterie. Teveel eten is voor iedereen ongezond. Ga dan naar een ander restaurant. Of accepteer gewoon de prijs



Laatste edit 17-10-2022 13:04 En als je geen maagverkleining hebt gehad maar een kleine eter bent, krijg je dan ook korting?En als je extreem veel eet, moet je dan t dubbele betalen?Wat een idioterie. Teveel eten is voor iedereen ongezond. Ga dan naar een ander restaurant. Of accepteer gewoon de prijs

17-10-2022 13:26:07 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.742

OTindex: 45.192

"All you can eat" is een rekbaar begrip. Voor de een is dat drie flinke borden, voor iemand met een maagverkleining twee happen. Maar het dekt altijd de lading.

17-10-2022 13:46:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.520

OTindex: 89.273

Het lijkt me voor iemand na een maagverkleining een slechte keuze om naar zo'n vreettent te gaan.

Je gaat toch ook niet naar een klassiek concert als je nagenoeg doof bent. En dan na afloop ook nog geld terug vragen omdat je zo weinig gehoord hebt!

