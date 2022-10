Vliegtuig verliest wiel tijdens opstijgen

Een vrachtvliegtuig van Boeing is wellicht toch wat eerder aan vervanging toe dan men aanvankelijk dacht. De 747-400 Dreamlifter vertrok vanuit Italië naar Amerika maar verloor al bij het opstijgen een wiel.Op een video is te zien hoe het vliegtuig op vliegveld Taranto-Grottaglie opstijgt om richting Charleston in Amerika te gaan. Na een paar seconden in de lucht is te zien hoe een wiel van het toestel afvalt en vervolgens nog meters door stuitert.Het wiel van zo'n honderd kilo is flink aan het roken en is uiteindelijk aan de rand van het vliegveld beland, meldt Simply Flying. Het vliegtuig kon doorvliegen en is veilig aangekomen én correct geland op de plek van bestemming. Naar het incident wordt onderzoek gedaan.