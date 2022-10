Apple krijgt 19 miljoen euro boete vanwege verkoop iPhone zonder oplader

Een rechtbank in Braziliƫ heeft Apple een boete van ongerekend 19 miljoen euro opgelegd wegens de verkoop van iPhones zonder een oplader.



Apple verloor de rechtszaak in Sao Paolo, die was aangespannen door de Braziliaanse consumentenbond. De iPhone-maker was aangeklaagd omdat het bedrijf sinds 2020 geen opladers meer in de doos meelevert.



Het weglaten van de opladers heeft volgens Apple tot doel de CO2-uitstoot te verminderen. Volgens het bedrijf hebben consumenten al zoveel opladers, kabels en oordopjes in huis dat het beter voor het milieu is om ze niet langer mee te leveren.



De Braziliaanse rechter gaat daar niet in mee. "Onder de rechtvaardiging van een 'groen initiatief', wordt de consument verplicht tot aankoop van opladers." Apple gaat in hoger beroep.



Vorige maand legde het Braziliaanse ministerie van Justitie Apple om dezelfde kwestie al een boete op van 2,4 miljoen euro en beval de verkoop van de iPhone 12 en nieuwere iPhone-modellen te stoppen.



De Braziliaanse overheid wil Apple gaan verplichten om bij elke iPhone een oplaadstekker te leveren. Het bedrijf levert anders volgens de autoriteiten een 'onvolledig product' aan consumenten.



Andere smartphonefabrikanten volgden de afgelopen jaren het voorbeeld van Apple door bij hun Android-telefoons ook geen opladers meer mee te leveren. Concurrent Samsung voldoet sinds kort wel aan de aanstaande Braziliaanse regelgeving door bij zijn opvouwbare smartphones wel weer opladers mee te leveren.

15-10-2022

Als ie leeg is koop je toch gewoon een nieuwe. Met de huidige energieprijzen ben je mogelijk nog goedkoper uit ook.

