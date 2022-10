Poetin draait de duimschroeven verder aan bij het Westen: wc-papier dunner en dunner

In de coronacrisis rende half Nederland naar de supermarkt om wc-papier te hamsteren. Je mag blij zijn als die enorme voorraad na al die tijd eindelijk door het toilet is gespoeld en er weer ruimte is in de voorraadkast. Of toch niet?



De oorlog in Oekraïne wordt door de politiek en de financiële sector verantwoordelijk gehouden voor zo ongeveer alle economische rampspoed die op ons af komt. Een tapbiertje voor 4,25 euro, een bruin brood voor 3,75 euro? Krankzinnige energiekosten? Instortende huizenmarkt? Bezuinigingen in de zorg? Komt allemaal door Poetin.



Aan deze lange lijst kunnen we nu een nieuw dieptepunt toevoegen: het wc-papier wordt dunner en dunner. De zachtheid gaat verloren door een andere grondstofsoort, er is zelfs kans op lege schappen vanwege een verbod op de uitvoer van Russisch berkenhout. De berkenpulp is uitermate geschikt voor het maken van toiletpapier, maar Poetin draait de pulpkraan dicht.



Het helpt ook niet dat Spaanse, Braziliaanse en Finse papierfabrieken maandenlang dicht waren dit jaar, respectievelijk door droogte, onderhoud en stakingen. Dit alles maakt dat we een schrale winter tegemoet gaan. Het wc-papier wordt steeds dunner, minder zacht en voor je er erg in hebt, is het knokken om het laatste velletje.

Reacties

15-10-2022 10:51:45 De Paus

S Als de nood aan de man komt, kan ik nog altijd mijn reet afvegen met mijn witte petje.

15-10-2022 11:20:18 allone

En ik zou het met hem eens zijn



Laatste edit 15-10-2022 11:20 … ik weet wat ons aller Bert zou zeggen….En ik zou het met hem eens zijn

15-10-2022 11:35:32 Buick

Dan weer allemaal de krant gaan lezen en dan in repen scheuren en net als vroeger bij de wc leggen.

Toen klaagden ze ook niet.

15-10-2022 12:33:55 allone

Hij had er zelf zo’n speciale douche voor….

Maar ik neem aan dat je met een washandje ook een end komt.



Laatste edit 15-10-2022 12:35 @Mamsie : water gebruiken ipv papierHij had er zelf zo’n speciale douche voor….Maar ik neem aan dat je met een washandje ook een end komt.

15-10-2022 12:36:04 Mamsie

@allone : O ja, dat is waar ook. Ik zie het al bij mij in de badkamer....

