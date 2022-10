41 procent van Nederlanders heeft poepangst

Schaam jij je om te poepen op een openbaar toilet, bijvoorbeeld op kantoor? Dan ben je niet de enige. 41% van de Nederlanders doet geen grote boodschap buiten de deur als dit wel nodig is. Dit komt naar voren uit representatief onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van badkamerspecialist Saniweb onder meer dan 1.500 respondenten.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders (28%) niet naar het toilet durft wanneer zij weten dat anderen hen zullen horen. Vrouwen schamen zich iets vaker dan mannen tijdens het poepen. Eén op de vier mannen heeft hier namelijk helemaal geen problemen mee tegenover 18% van de vrouwen.



Nienke Gottenbos is 'poepdokter' van beroep en ziet dat veel mensen last hebben van poepangst. "Het is een soort oer verschijnsel. We zijn bang om uit de groep verstoten te worden als we iets doen wat niet de sociale norm is. Poepen valt daar ook onder, ook al doet iedereen het. Maar het heeft ook te maken met de huidige maatschappij. We zien tegenwoordig dat steeds meer lichamelijke functies als vies worden beschouwd, denk ook aan bijvoorbeeld schaamhaar. We zijn heel erg beschaafd geworden. Daarom moet het ook in afgesloten hokjes gebeuren. We hebben liever niet dat andere mensen weten dat we gepoept hebben. Maar sommige mensen hebben er letterlijk schijt aan."

"Om zelf te kunnen poepen moet je jezelf instinctmatig heel veilig voelen. Op veel openbare toiletten zijn de hokjes niet dicht of komen zelfs niet lager dan je knieën. Ook hoorde je alles", vervolgt de schrijfster van het boek De Poepdokter - Gezond van Mond tot Kont. "Als je ergens bent en je bent bang dat iemand je hoort, dat kan voor veel mensen verkrampend werken. Op de eigen wc voelen mensen zich het veiligst, met niemand om hun heen. Daarom noemen we poepangst ook wel het 'niet-mijn-eigen-wc-syndroom.'"



Ouders moeten normaal doen over poepen

Volgens Gottenbos speelt opvoeding een belangrijke rol bij de ontwikkeling van poepschaamte. "Als je ouders altijd zeggen 'doe maar stil' als je moet poepen, dan neem je dat over. Ik zou ouders aanraden om er zo normaal mogelijk over te doen. Het zou mooi zijn als we het taboe op poepen met z'n allen wat lichter kunnen maken. Er zijn echt veel mensen die hier problemen mee hebben."

Ook op kantoor moet volgens Gottenbos gedacht worden aan een goede wc met een prettige sfeer. Met deuren die helemaal afgesloten kunnen worden en misschien zelfs een muziekje. "Dat helpt heel erg. Zeker als je een nieuw kantoorgebouw in gaat richten: maak het toilet een prioriteit. Het is ook voor werkgevers heel belangrijk dat de darmflora van hun werknemers goed is. Als je je afvalstoffen niet goed kwijt kunt op kantoor dan leidt dat niet alleen tot darmproblemen, maar het heeft ook invloed heeft op je vermogen om te focussen, dingen te onthouden én op je immuunsysteem en dus minder ziekteverzuim."



En heb je poepangst en wil je hier iets aan doen? Gottenbos heeft een aantal tips. "Als het geen extreme vormen aanneemt dan kunnen mensen het vaak zelf wel af. Zo raad ik mensen bijvoorbeeld aan om een noise cancelling koptelefoon op te doen als ze moeite hebben hun behoefte te doen op een openbaar toilet. Of doe gewoon je ogen dicht en doe alsof je thuis bent. De twee belangrijkste dingen zijn: ga als je moet en neem de tijd."

Reacties

12-10-2022 18:45:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.499

OTindex: 89.236





Ik kan me er iets bij voorstellen.

Ik heb een tijdje gewerkt in een huisartsenpraktijk waar de wc in de gang was. Waar alle patiënten dus langs moesten.

En als ze dan zagen dat ik even niet op mijn post was, omdat ik ook maar een mens ben,😝💩 dan hadden velen niet het fatsoen om even in de wachtkamer te wachten tot ik weer terug was.

In plaats daarvan stonden ze in de kleine gang dus voor de wc-deur te wachten tot ik weer tevoorschijn kwam.

Vreeeeeselijk vond ik dat! Zoals het pleetje thuis schijt, schijt het nergens!Ik kan me er iets bij voorstellen.Ik heb een tijdje gewerkt in een huisartsenpraktijk waar de wc in de gang was. Waar alle patiënten dus langs moesten.En als ze dan zagen dat ik even niet op mijn post was, omdat ik ook maar een mens ben,😝💩 dan hadden velen niet het fatsoen om even in de wachtkamer te wachten tot ik weer terug was.In plaats daarvan stonden ze in de kleine gang dus voor de wc-deur te wachten tot ik weer tevoorschijn kwam.Vreeeeeselijk vond ik dat!

12-10-2022 18:52:49 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.730

OTindex: 45.153

@Mamsie : Met een lekkere poepwalm achter je aan is dat best wel gênant ja.

12-10-2022 19:00:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.499

OTindex: 89.236



Ik zei er altijd wat van, dat de wachtkamer bedoeld was voor het even moeten wachten. Maar dat kwam waarschijnlijk helemaal niet aan, @Sjaak : Precies, want ook dát gebeurde.Ik zei er altijd wat van, dat de wachtkamer bedoeld was voor het even moeten wachten. Maar dat kwam waarschijnlijk helemaal niet aan,

12-10-2022 19:06:49 Buick

Erelid



WMRindex: 3.532

OTindex: 945

@Mamsie , ze zochten die mevrouw bij de balie en gingen op de lucht af

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: