Statushouders Utrecht nemen meteen ontslag na verkrijgen huurwoning

Tientallen statushouders hebben tot verbazing van Utrechtse werkgevers ontslag genomen nadat ze deze zomer vanuit het asielzoekerscentrum in Utrecht zijn doorgestroomd naar een woning. Dat meldt het FD. Het Cen­traal Or­gaan op­vang asiel­zoe­kers (COA) en de gemeente laten in een schriftelijke reactie aan de krant weten hiervan op de hoogte te zijn. Ze proberen de betrokkenen over te halen hun werk toch te behouden.



Alleen al bij een grote horecaonderneming met meerdere zaken in Utrecht zijn vijf mensen kort na elkaar vertrokken, vertelt de eigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil.



,,Ik snapte er niets van. Het zijn stuk voor stuk leuke medewerkers. Ze integreerden goed. Doodzonde. Ik heb ze nog bij me geroepen, maar ze bleven ervan overtuigd beter af te zijn met een uitkering en een huis.”



Navraag bij een aantal collega’s leerde dat ook bij hen medewerkers die tot voor kort in het azc verbleven hun vertrek hebben aangekondigd, met als reden dat ze een nieuwe woning hebben gekregen.



Het plotselinge hoge aantal lijkt samen te hangen met het besluit van de gemeente Utrecht om vanaf afgelopen augustus zes weken lang vrijwel alle sociale huurwoningen die vrijkwamen versneld te reserveren voor statushouders.



FD meldt dat deze actie van de gemeente ook wel ‘huisjesfeest’ werd genoemd door azc-bewoners. Bewoners ontvangen elke week zo'n 62 euro leefgeld. Huur en andere vaste lasten hoeven ze niet te betalen. Zodra een bewoner een woning toegewezen krijgt, verandert zijn of haar situatie drastisch. Een statushouder heeft dan recht op een uitkering en toeslagen.



De gemeente Utrecht bevestigt tegen het FD dat werkende statushouders soms niet beseffen welke gevolgen de nieuwe woonsituatie voor hen heeft. ‘Er zijn bij ons gevallen bekend van statushouders die stoppen met werken als ze gaan verhuizen’, laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht aan de krant weten. ‘Omdat we merken dat er soms toch onduidelijkheid over is, gaan we ze hier extra uitleg over geven. Onder meer over waarom werken een goede start is en waarom het toch loont om te (blijven) werken als je verhuist.’

Reacties

11-10-2022 16:35:15 Mamsie

Oudgediende



Een statushouders heeft dan recht op een uitkering en toeslagen.



En de plichten, die aan die rechten verbonden zijn, wordt daar ook melding van gemaakt? Of voelen deze mensen zich nergens toe verplicht in ons land?

11-10-2022 16:41:44 Grouse

Oudgediende



Ik hoorde gisteren op de radio een iets genuanceerder verhaal. De woordvoerder van vluchtelingenwerk had navraag gedaan bij de gemeente en het bleken er 5 te zijn.

Deze 5 mensen hadden een nulurencontract bij de horeca-ondernemer. Ze waren, nu ze een huis hadden, verplicht om een inburgeringscursus te doen op uren die niet flexibel genoeg waren om te combineren met de uren van de werkgever.

Het konden dus wel prettige werknemers zijn maar dan voornamelijk voor de werkgever.

Bovendien kunnen zaken als afstand tot het werk, kinderopvang en schooltijden ook meegespeeld hebben.

Ik zou niet te snel tot een conclusie komen.

Los daarvan zijn er ook Nederlanders die m.i. onterecht in een uitkeringssituatie zitten. Daar wordt dan maar even niets van gezegd.

11-10-2022 16:58:09 Grouse

Oudgediende



Het waren er geen 5 maar 6.

Zie het artikel in Te laat om te editten:Het waren er geen 5 maar 6.Zie het artikel in nu.nl

