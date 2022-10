Wachtlijst studentenwoning vaak langer dan studieduur

Er is een groot tekort aan studentenwoningen. Studenten die een kamer of woning willen bemachtigen bij een van de woningcorporaties moeten daar gemiddeld meer dan vier jaar op wachten. Zoek je een kamer in Amsterdam, Leiden, Wageningen of Den Haag? Daar zijn de wachtlijsten nog langer.



Dit blijkt uit een analyse van RTL Nieuws. De onderzoeksredactie bekeek welke woningen er de afgelopen drie maanden bij sociale studentenhuisvesters zijn verhuurd en hoe lang de inschrijfduur was.



In een aantal studentensteden is de wachttijd zo lang dat studenten die zonder vertraging hun eerste studie afronden al bijna niet meer in aanmerking komen.



Jolan de Bie, directeur van de koepelorganisatie van studentenhuisvesters Kences, schrikt van de cijfers. "Het is heel kwalijk dat de wachttijd zo lang is. Dat geeft aan dat er een enorm huizentekort is voor studenten en dat moet snel opgelost worden."



Wie in Leiden bij een corporatie wil huren moet gemiddeld zes jaar en negen maanden inschrijftijd hebben, blijkt uit de gegevens van verhuurplatform ROOM. In geen één andere studentenstad is de wachttijd zo hoog.



Ook in Amsterdam, Delft en Wageningen stonden studenten gemiddeld tussen de vijf en vijfenhalf jaar ingeschreven voor een kamer of studio. In Utrecht was dit vier jaar en drie maanden voor een kamer.



Dit zijn de gemiddelde wachttijden. Er zijn ook studenten die met minder of meer inschrijftijd een kamer vinden. In Utrecht is de wachttijd nooit minder dan tweeënhalf jaar. De langste inschrijftijd was hier meer dan tien jaar, blijkt uit de cijfers. In Leiden werden er de afgelopen maanden geen kamers verhuurd aan studenten met minder dan vier jaar inschrijftijd.



Om het kamertekort tegen te gaan kwam het kabinet afgelopen september in samenwerking met de woningcorporaties, particuliere beleggers, gemeenten en onderwijsinstellingen met een landelijk actieplan. Tot 2030 moeten er 60.000 betaalbare studentenwoningen gebouwd worden.



Landelijke platform voor kamerhuur

Om meer kans te maken om tijdens je studietijd een kamer te vinden is het volgens De Bie belangrijk om je al vroeg in te schrijven bij een corporatie. Dit kan al vanaf zestien jaar. In de praktijk blijkt dat veel studenten zich op veel latere leeftijd pas inschrijven. Bij SSH Studentenhuisvesting is de gemiddelde leeftijd negentien jaar.



Dit komt omdat zestienjarigen vaak nog niet weten in welke stad ze willen studeren of dat het mogelijk is om je alvast in te schrijven. Om de kansen eerlijker te verdelen werkt Kences op dit moment aan een toegankelijk landelijk platform. "Straks kan iedereen zich op één plek inschrijven voor alle studentensteden en sociale huisvesters."



Kences hoopt dit inschrijfplatform komend of het daaropvolgende schooljaar te introduceren. Maar je nu al inschrijven bij een van de aangesloten corporaties van dit platform loont nu al. De inschrijftijd neem je dan mee naar het nieuwe platform.



Er zijn ook woningcorporaties die het anders oplossen. Zo heeft SSH&, actief in Arnhem en Nijmegen, in 2020 de wachtlijst afgeschaft en gekozen voor een lotingsysteem. Dit doet de huisvester om de kans op een kamer of studentenwoning voor iedere student eerlijk te maken. Toewijzingssystemen op basis van wachttijden zijn volgens SSH& ingewikkeld en niet meer van deze tijd.



In Enschede, Tilburg en Breda wordt er ook geloot voor kamers, alleen voor een studio of appartement moet je langere tijd ingeschreven hebben gestaan.



Na hun afstuderen moeten jongeren hun studentenwoning verlaten. Als ze willen doorstromen naar een sociale huurwoning dan lopen ze opnieuw tegen lange wachtlijsten aan.



Om de doorstroom te verbeteren werden er vijf jaar geleden jongerencontracten ingevoerd. Op deze manier zou het makkelijker moeten worden om een woning te vinden. Maar de wachttijden voor speciale jongerenwoningen zijn ook heel lang.



Jongerenwoningen zijn bedoeld voor jongeren tot 28 jaar. Uit cijfers van Woningnet blijkt dat jongeren in Zeist de langste inschrijfduur nodig hebben: gemiddeld negen jaar en negen maanden. Hierna volgt Amsterdam met zeven jaar en tien maanden.

