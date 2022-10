100 kilo vuurwerk in woning met kleine kinderen: stond in dozen in de kamer

Ruim 100 kilo vuurwerk, dat trof de politie aan bij een huiszoeking in Werkendam. Het vuurwerk in de woning, waar een gezin met twee kleine kinderen woont, was vooral 'van de zwaarste categorie'. Volgens de politie was de vuurwerkvoorraad een 'direct gevaar voor de hele wijk'.



Na een anonieme tip kwam de politie een kijkje nemen. In de woonkamer van het huis stonden dozen vol met knalpret. Ook in de slaapkamer van de bewoners (45 en 51 jaar) stonden enkele dozen. 75 kilo vuurwerk was van de zwaarste categorie en hartstikke illegaal. De overige 28 kilo was minder zwaar, categorie 1.4.



Het vuurwerk is ingenomen en wordt vernietigd. De bewoners krijgen een proces-verbaal.

Reacties

11-10-2022 13:43:12 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.253

OTindex: 21.542

Quote:

De bewoners krijgen een proces-verbaal



Je mag hopen dat ze ook onder toezicht van de jeugdbescherming worden gesteld als ze kinderen zo in gevaar brengen. Helaas is jeugdbescherming zo overbezet dat ze hier vermoedelijk geen tijd voor hebben. Je mag hopen dat ze ook onder toezicht van de jeugdbescherming worden gesteld als ze kinderen zo in gevaar brengen. Helaas is jeugdbescherming zo overbezet dat ze hier vermoedelijk geen tijd voor hebben.

11-10-2022 14:09:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.567

OTindex: 28.016

@BatFish : Gisteren een stukje op tv gezien over de jeugdbescherming. Één van de beschermers klaagde erover dat 'ie meer tijd kwijt was aan vergaderen en papierwerk dan aan het beschermen zelf.

11-10-2022 16:00:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.487

OTindex: 89.223

Hoe stom kan je zijn...

11-10-2022 17:27:48 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.253

OTindex: 21.542

@Emmo : Het schijnt heel extreem te zijn daar. Uiteraard heb je ook goed overleg nodig, anders gaan mensen langs elkaar heen werken en wordt informatie over probleemfamilies niet goed overgedragen. Maar het loopt daar echt uit de klauwen. Ik zou dat werk ook niet kunnen doen.

