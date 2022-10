Onderzoekers bereiken hoogste boom Amazone oerwoud

Na drie jaar plannen, vijf expedities en een trektocht van twee weken door een dichte jungle, hebben wetenschappers de hoogste boom bereikt die ooit in het Amazone-regenwoud is gevonden.De gigantische boom, waarvan de top hoog boven het bladerdak uitsteekt in het natuurreservaat Iratapuru River in het noorden van Brazilië, is een angelim vermelho (wetenschappelijke naam: Dinizia excelsa)."Het was een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien. Gewoon goddelijk", zei bosingenieur Diego Armando Silva van de Amapa Federal University, die hielp bij het organiseren van de reis."Je bevindt je midden in dit bos waar de mensheid nog nooit een voet heeft gezet, met absoluut uitbundige natuur."Met een hoogte van 88,5 meter (290 voet) en 9,9 meter (32 voet) rond, hadden onderzoekers de enorme boom voor het eerst in satellietbeelden gezien in 2019 als onderdeel van een 3D-kaartproject.