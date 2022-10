Amerikaan aangeklaagd voor smokkelen van pythons in zijn broek

Een Amerikaanse man is beschuldigd van het smokkelen van drie Birmese pythons in zijn broek bij een Amerikaans-Canadese grensovergang. Hij had de slangen in zijn broek verstopt terwijl hij in een bus reed die de grens tussen de VS en Canada overstak.



Gisteren werd de man (36) in Albany, de hoofdstad van New York, voorgeleid vanwege beschuldiging van smokkel. Hij is inmiddels vrijgelaten in afwachting van het proces.



Voor het smokkelen van de pythons kan de man een maximumstraf van 20 jaar cel en een boete tot 250.000 dollar krijgen. Het is niet bekend hoe de man het voor elkaar kreeg om de pythons onder controle te houden.



De invoer van Birmese pythons wordt gereguleerd door een internationaal verdrag en de reptielen worden omschreven als 'schadelijk voor de mens'. Ze zijn een van 's werelds grootste slangen en zijn ongeveer drie tot vijf meter lang. In hun geboorteland Aziƫ worden ze als een kwetsbare soort beschouwd.

