Open Universiteit in de fout: 66 studenten kregen onterecht diploma

De Open Universiteit in Heerlen heeft aan 66 studenten een mastertitel gegeven, terwijl ze die helemaal niet hadden mogen krijgen. De oud-studenten mogen zich dus ook geen master meer noemen.



De twee studies moesten in 2017 goedgekeurd en geregistreerd worden, maar de universiteit is dit vergeten. Dat bevestigt de Open Universiteit na een bericht in De Limburger.



Het gaat om de studies Master of Business Administration (MBA) en Master Loopbaan Management (MLM). Momenteel zijn 55 studenten met die studies bezig, en ook voor hen heeft de fout gevolgen. De Open Universiteit zegt aan een oplossing te werken.



Sinds woensdag is de universiteit bezig met het informeren van alle betrokkenen. Voor de oud-studenten wordt 'er een vervangend diploma op academisch niveau aan verbonden', schrijft de universiteit. "Niet zijnde een mastergraad, in overeenstemming met de nieuwe wetgeving."



De universiteit zegt de situatie te betreuren en ziet in dat ze de nieuwe wetgeving over het hoofd hebben gezien. "We bieden hiervoor onze oprechte excuses aan alle gedupeerden aan." De Open Universiteit gaat niet alsnog een accreditatie voor de twee studies aanvragen.



De Inspectie van het Onderwijs laat weten dat het inderdaad aan de opleiding zelf is om met studenten naar een oplossing te zoeken. Mogelijk komt er ook een boete voor de universiteit, maar dat is volgens een woordvoerder van de inspectie aan de minister van Onderwijs.



Een woordvoerder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) laat weten dat hij een zaak van deze omvang nog niet eerder is tegengekomen. Overigens benadrukt hij dat de kwaliteit van de opleidingen van de universiteit die wél geaccrediteerd zijn niet ter discussie staat. "Met de Open Universiteit zelf is niets mis."

Reacties

08-10-2022 12:47:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.473

OTindex: 89.191

Verschrikkelijk balen voor de studenten die niet datgene krijgen waarvoor ze gewerkt hebben.

08-10-2022 13:11:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.597

OTindex: 82.821

Dus ze hebben wel gestudeerd maar dat wordt niet erkend? Ik hoop dat dat nog veranderd kan worden

08-10-2022 13:46:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.510

OTindex: 28.013

@allone : Om een diploma of ander getuigschrift te krijgen moet je wel de bijbehorende studies met succes afronden. Het artikel is er niet duidelijk over maar ik krijg de indruk dat dit hier het geval is. De studenten krijgen schijnbaar wel een getuigschrift, maar geen titel.

