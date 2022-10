Man levert video 19 jaar te laat in bij videotheek

In Kansas (VS) heeft een klant afgelopen maand een videoband maar liefst 19 jaar te laat ingeleverd bij zijn lokale videotheek. De film was voor een week gehuurd in 2003.



Het gaat om een videoband van de Russische film "Burnt by the Sun", die in 1994 een Oscar won. Het is niet bekend of de man die de band inleverde uiteindelijk een boete heeft moeten betalen. De videotheek zegt geen VHS-banden meer te verhuren.

Reacties

06-10-2022 23:46:30 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.051

OTindex: 2.030

Het enige opmerkelijke aan dit bericht vind ik dat er überhaupt nog een videotheek te vinden is in Amerika. Ik heb de mijne in 2008 al verkocht omdat er geen droog brood meer mee te verdienen viel..

06-10-2022 23:52:49 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.917

OTindex: 4.502

@HoLaHu : Ik ken er ook geen een meer

