15.000 regenboogkleurige fentanylpillen in een Lego-doos

Amerikaanse autoriteiten hebben 15.000 regenboogkleurige fentanylpillen in beslag genomen die verstopt zaten in een Lego-speeldoos en bestemd waren voor distributie in New York City, volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) de grootste inbeslagname tot nu toe.



Fentanyl, een synthetische opioïde die 50 keer sterker is dan heroïne, is een van de belangrijkste oorzaken van een landelijke overdosis-epidemie die het afgelopen jaar meer dan 100.000 levens heeft geëist in de Verenigde Staten.



De DEA zei dinsdag dat de inbeslagname in New York wijst op een bredere verspreiding van de kleurrijke pillen, die vermoedelijk voornamelijk worden geleverd door de twee machtigste criminele bendes van Mexico, het Sinaloa-kartel en het Jalisco-kartel van de Nieuwe Generatie.



De kartels produceren massaal fentanylpillen in regenboogkleuren om ze te merken als snoep en om voorgeschreven medicijnen na te bootsen, aldus het agentschap.



“Vrolijke kleuren gebruiken om een dodelijke drug leuk en ongevaarlijk te laten lijken is een nieuw dieptepunt, zelfs voor de Mexicaanse kartels”, zei Bridget Brennan, openbaar aanklager voor verdovende middelen in New York, in een verklaring, waarbij ze opmerkte dat fentanyl verantwoordelijk is voor meer dan 80% van de dodelijke overdoses in de stad.



“Deze onthutsende statistieken onderstrepen het belang om het publiek eraan te herinneren dat slechts één pil dodelijk kan zijn,” zei DEA-agent Frank Tarentino.



De Verenigde Staten hebben onlangs een piek gesignaleerd in de inbeslagnames van fentanyl aan de grens met Mexico. In juli werd de grootste inbeslagname ooit gemeld: bijna 540 kilo van de drug in de staat Sinaloa. Slechts twee milligram wordt beschouwd als een fatale dosis.



Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention steeg het aantal doden door fentanyl en soortgelijke synthetische opioïden vorig jaar met meer dan 20% tot meer dan 70.000, meer dan twee keer het aantal dat wordt toegeschreven aan overdoses meth.



De DEA zei dat ongeveer twee op de vijf geanalyseerde pillen een dodelijke dosis bevatten. Tijdens een recente operatie van 15 weken zei de DEA dat ze in New York het equivalent van een half miljoen dodelijke doses in beslag had genomen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: