Passagier zonder ticket mee op vlucht, vliegtuig maakt tussenlanding in Madrid

Een Transavia-vlucht van Rotterdam naar Malaga maakte maandagavond een noodlanding in Madrid, omdat een passagier zonder ticket het vliegtuig was binnengeglipt.

De passagier is door de Spaanse politie van boord gehaald, zo bevestigt Transavia aan het AD.



Het zou om een Russische vrouw gaan, die inmiddels verhoord wordt door de Spaanse politie. De bagagerekken in het vliegtuig zijn gecontroleerd op spullen die mogelijk niet door de veiligheidscontrole in Rotterdam zijn gegaan.



De gezagvoerder van het Transavia-toestel liet de passagiers tijdens de tussenlanding in Madrid weten dat er in Rotterdam een Russische vrouw was ingestapt zonder ticket.



De vrouw zou bij de veiligheidscontrole bagage op de band hebben gezet en vervolgens op een noodknop hebben gedrukt. Daardoor kwam alles stil te liggen en ontstond er opschudding. De vrouw vluchtte vervolgens het platform op en stapte ongemerkt het dichtstbijzijnde vliegtuig in.



Eenmaal in het Transavia-toestel richting Malaga, vertoonde de vrouw opmerkelijk gedrag. Zo zou ze zich bijvoorbeeld hebben uitgelaten over mensenhandel en wilde ze de ambassadeur spreken.



De Koninklijke Marechaussee bevestigt dat ‘een passagier ongezien het platform opgekomen is en een vliegtuig binnengestapt is’. “Zodra de marechaussee hier achter kwam, hebben wij dit direct aan de gezagvoerder laten weten”, zegt een woordvoerder in een korte verklaring. “De gezagvoerder heeft toen besloten om te landen in Madrid. Daar is de persoon van boord gehaald door de Spaanse politie.”



Volgens de woordvoerder zijn er nog geen verdere details bekend over de passagier. “De marechaussee heeft de zaak in onderzoek.”

