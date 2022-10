Giel krijgt energierekening van ruim een ton: Dit kan niet!

De schrik zal er flink in zittenDit kan niet, dacht Giel Janssens uit Breda toen hij zag dat hij in september voor 116.936,54 euro aan gas had verbruikt. Maar het stond toch echt in zijn verbruiksoverzicht van die maand.Oké, bij de meesten van ons zijn de stookkosten wel flink omhoog gegaan, maar bij de 72-jarige Giel was het wel heel extreem. "Normaal verbruik ik zo’n 6 kuub, in september was dat ineens meer dan 100.000. Ik dacht gelijk: hier klopt iets niet", zegt hij tegen RTL Nieuws.Het was zondagochtend, zijn vrouw Susan lag nog op bed. Ze schrok wel een beetje toen Giel haar 'het goede nieuws' kwam vertellen. "Je gaat toch even denken. Maar we wisten dat Essent een fout moest hebben gemaakt. Bellen had niet zoveel zin, want het was zondag. Ik heb uit frustratie wel gelijk Omroep Brabant gemaild." Daar maakten ze er een nieuwsbericht van.Een dag later kreeg Giel de klantenservice te pakken. Ze moesten het eventjes uitzoeken. Maar na een tijdje kwam het verlossende woord. "De meterstand was verkeerd doorgegeven, waarschijnlijk door monteurs die hier laatst bezig waren met de gasleiding."Giel hoeft het bedrag uiteraard niet te betalen. Een korting als tegemoetkoming op de volgende energierekening? "Nee, daar hebben we het niet over gehad. We zijn allang blij dat het is opgelost."