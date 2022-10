Voormalig inbreker met adviesbureau tegen inbrekers vast wegens inbraak

Een voormalig inbreker die mensen adviseert om inbraak te voorkomen, zit weer achter de tralies. Oude gewoontes blijken namelijk best lastig af te leren, de man besloot zijn oude werk nog een keer op te pakken en werd vervolgens zelf opgepakt.



De 28-jarige man lanceerde in 2019 zijn bedrijf Sam's Burglary Prevention. Als ervaren dief kan hij precies vertellen waar je je huis nog iets beter moet beveiligen om ongewenste visite buiten de deur te houden.



Afgelopen april besloot hij toch weer als inbreker aan de slag te gaan. Dat ging hem niet zo soepel af als voorheen, hij werd gepakt en berecht voor elf inbraken en één poging tot inbraak. Dat levert hem volgens Metro UK drie jaar en vijf maanden in het gevang op.

Geen voormalig inbreker dus, maar een nog steeds actieve inbreker.

